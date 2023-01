Zukunft des Büros : Das Ende der Arbeit, wie wir sie kennen?

Büro im Delftse-Poort-Hochhaus des niederländischen Architekten Abe Bonnema in Rotterdam im Jahr 1991. Aus dem Band „Back to the Office: 50 Revolutionary Office Buildings and How They Sustained“ von Stephan Petermann und Ruth Baumeister. Bild: Sybolt Voeten

Das Büro hatte nie einen guten Ruf. Es gibt zahllose Geschichten, die damit beginnen, dass einer nicht mehr jeden Tag die gleichen blassen Kollegen im gleichen Neonlicht mit den gleichen Scherztassen am gleichen Kopierer treffen will. Romane, in denen hingebungsvolle Bürokraten die Helden sind, die den Staat, die öffentliche Ordnung oder auch nur eine große Firma am Laufen halten, sind eher eine Ausnahme; nur in den Yuppie-Filmen der Achtzigerjahre sieht das Büroleben erst mal auf eine perverse Weise attraktiv aus, bevor es sich dann meistens, wie in „American Psycho“, als der reine Horror entpuppt.

Dolly Partons Hit „9 t0 5“ ist kein Loblied aufs Büroleben, sondern eins über die Ausbeutung von Angestellten. Die modernen Büroviertel waren, zusammen mit den Shopping Malls, das traditionelle Lieblingshassobjekt aller Stadttheoretiker. Der Kapitalismus, so die Analyse, habe die einfachen Menschen und die kleinen Läden aus den Stadtzen­tren geworfen und durch seine Profitsteigerungsmaschinen ersetzt, in die die Angestellten jeden Morgen hineingestopft wurden wie der Mais in die Mästgänse. Dass die Angestellten mehrheitlich mit dem Auto in die Büroviertel pendeln, mache sie auch noch zum ökologischen Problemfall.

Erst mit der Pandemie wandelte sich die Sicht aufs Büro. Während die einen sich über das Homeoffice freuten, begannen vor allem die, die mit kleinen Kindern in kleinen Wohnungen lebten, die Ruhe ihrer Büros zu vermissen, und die Innenstädte sahen ohne die Büroarbeiter so tot aus, dass man die zurückkehrenden Anzugträger fast ein bisschen nostalgisch betrachtete. Wäre es gut, wenn der Spuk der Büromoderne vorbei wäre, oder verliert eine Gesellschaft ihre wichtigsten Innovationsräume, wenn man den Kollegen nur noch in Briefmarkengröße als übergroßes Kinn in leichter Untersicht auf Zoom sieht statt auf dem Flur und nicht mehr beim Business Lunch auf die besten Ideen kommt?

Vor Kurzem haben die Kulturwissenschaftler Ruth Baumeister und Stephan Petermann ein Grundlagenwerk zur neueren Geschichte des Büros veröffentlicht („Back to the Office. 50 Revolutionary Office Buildings and How They Sustained“. Nai010 Publishers). Sie stellen die wichtigsten Bürobauten der Jahre nach 1945 vor, darunter öffentliche Verwaltungsbauten wie Alvar Aaltos Haus für die finnische Sozialversicherung, Firmenzentralen wie den „Vierzylinder“ von BMW in München oder Norman Fosters „HSBC Building“ in Hongkong, dessen expressives Tragwerk die Kräfte des globalen Kapitalismus darzustellen scheint. Baumeister und Petermann zeigen, wie sich die Bürobauten über die Zeit verändert haben. Man sieht Großraumbüros, die langsam mit Zimmerpflanzen, Schränken und immer höheren Stellwänden zuwuchern; während den Angestellten um 1970 die Haare wachsen, wachsen in dem Großraumbüro Innenwände, als wolle es sich heimlich in einen Haufen von Einzelzimmern verwandeln.