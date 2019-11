Vizekanzler gegen Vereine : Wer rettet den e.V.?

Auf seine Ankündigung, das Gemeinnützigkeitsrecht zulasten des vereinsmäßig gebundenen Ehrenamtes ändern zu wollen, bekommt der Vizekanzler im ganzen Land eine schier bergbauernartige Widerborstigkeit zu spüren. Mit so viel störrischem „Kantönligeist“ (Herbert Lüthy) hatte Olaf Scholz nicht gerechnet. Wie wir das Ehrenamt in unseren Vereinen ausüben, so lautet der Schwur, ob ein-, zwei-, drei- oder vielgeschlechtlich, das entscheiden wir allemal selbst entlang unserer Freiheit im Plural, da soll sich niemand aus dem Bund mit einem Freiheitsdiktat im Singular einmischen. Unser Vereinsnutzen für die Gemeinheit, so heißt es jetzt, soll nicht von Gender als dem Superkriterium abhängen, sondern im Zweifel auch von Merkmalen wie der Traditions- und Brauchtumspflege.

Wenn Scholz, wie in dieser Sache geschehen, sich ausdrücklich „als Feminist“ zu Wort meldet, müssen im Augenblick Männer wie Frauen in Deckung gehen. „Als Feminist“ hatte er angekündigt, dem Gemeinnützigkeitsrecht zu Leibe zu rücken: „Vereine, die grundsätzlich keine Frauen aufnehmen, sind aus meiner Sicht nicht gemeinnützig. Wer Frauen ausschließt, sollte keine Steuervorteile haben und Spendenquittungen ausstellen. Es gibt deutschlandweit Hunderte Vereine wie Schützengilden oder Sportclubs, die ausschließlich Männer zulassen.“ Das kann geschlechterpolitisch nur gelten, gleichsam als Fluch der Gleichberechtigung. Steuervorteile wären demnach nicht nur für Männer-, sondern auch für Frauenvereine bedroht.

Natürlich ist die Gemeinnützigkeit kein frei schwebender Begriff, sondern ein gesetzlich auf die Werteordnung des Grundgesetzes bezogenes Kriterium und just darin je nach Streitfall auslegungsbedürftig. Fürs erste bleibt eine bergbauernhafte Begriffsstutzigkeit berechtigt: Warum sollten Männervereine, die keine Frauen aufnehmen und Frauenvereine, die keine Männer aufnehmen, als solches schon ein Schaden für die Allgemeinheit sein? „Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern“, heißt es in der geltenden Abgabenordnung. Unter gemeinnützigen, „als Förderung der Allgemeinheit“ anzuerkennenden Zwecken werden dort so partikulare Anliegen aufgeführt wie „die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Faschings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modellflugs und des Hundesports“.

Frauenchor mit Männerstimmen?

Anders gesagt: es ist gerade das partikulare Moment der Vereinsziele, das der Allgemeinheit zugute kommt, und es wäre ein egalitaristisches Missverständnis der zu fördernden Allgemeinheit, wenn gelten sollte: alle müssen überall dasselbe machen können. Jede Vereinsbildung würde sich erübrigen, wenn sie nicht auf solche höchst partikularen Güter abzielen würde, statt mit alles-für-alle-Angeboten die Fiktion einer unterschiedslosen Gesellschaft zu bedienen.

Der springende Punkt ist: Warum soll gemeinnützigkeitsrechtlich das Geschlecht die anderen Merkmale toppen, mit denen Schützengilden und Sportclubs der Allgemeinheit nutzen? Hessens Finanzminister Thomas Schäfer, der den Vorstoß von Scholz ablehnt, räumt freilich ein: „Es gibt Entscheidungen des Bundesfinanzhofes, die müssen ausgelegt werden.“ So entzog der für Steuer- und Zollsachen zuständige Bundesfinanzhof (BFH) einer traditionellen Freimaurerloge die Gemeinnützigkeit, den Status als eingetragener Verein (e.V.), „da sie Frauen ohne sachlich zwingenden Grund von der Mitgliedschaft ausschließt“. Die Berufung auf das Traditionsargument hat in diesem Streitfall nicht verfangen, der Verweis darauf, dass die heutige Freimaurerei aus den Steinmetzbruderschaften des Mittalalters hervorgegangen sei. Denn laut BFH reicht die traditionelle Prägung eines Lebensverhältnisses für eine Ungleichbehandlung nicht aus. Die einschlägigen verfassungsrechtlichen Bestimmungen zur Gleichheit der Geschlechter liefen leer, so die Münchner BFH-Richter, „wenn die vorgefundene gesellschaftliche Wirklichkeit hingenommen werden müsste“.

Sie muss nicht hingenommen werden, aber darf sie es, und wenn ja, in welchen Fällen? Eben das muss nun ausgelegt werden. Nicht immer ist es so klar wie bei den Gesangvereinen. Schäfer stellt fest: „Ein Frauenchor mit Männerstimmen mittendrin ist eben kein Frauenchor mehr, und umgekehrt“. Hier singt das Geschlecht für sich selbst. Nicht so bei Schützengilden und Sportvereinen. Sie müssen darlegen, warum ihre partikularen Traditionen keine Folklore sind, sondern Leben in die Bude bringen, das den Steuervorteil lohnt – gleich hunderte Male, von Frau zu Frau und von Mann zu Mann.