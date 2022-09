Vitali Klitschko im Gespräch : „Wir sind keine Sklaven“

Alles auf dem Khreschatyk ist zu groß geraten. Die Häuser drücken sich in den klaren blauen Himmel. Die Straße hat sechs Spuren. Die Gehwege sind Gehwege für irgendwelche Riesen. Und auch im Kiewer Stadtratshaus steht jemand, der unverhältnismäßig groß ist: der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klitschko. Er trägt Jacke und Hose im militärischen Schlammgrün, zusammen so lässig wie ein Yamamoto-Anzug. Im Interview kaum Worte über Sport. Aber am Ende schon, zum Abschied sagt der Ex-Boxer: „Sport ist für mich wie Zähneputzen.“ Lacht. Zum ersten Mal und kurz. Wir sprechen einen Tag vor der großen Gegenoffensive der Ukrainer. Und vielleicht ist auch deshalb die Stimmung in seinem mitten am Tag abgedunkelten Büro geladen, doch gelassen: kämpferisch.

Herr Bürgermeister, ich will es wirklich wissen: Wie geht es Ihnen heute?

Ich habe eine Empfehlung für alle, die sagen, es geht ihnen schlecht: Sie sollten in ein Spital fahren, in dem unsere Soldaten sind. Ich war da, ich habe es gesehen – Schwerverletzte mit amputierten Beinen, mit amputierten Armen. In der heutigen Realität ist es so: Wenn du am Leben bist, gesund und nicht verletzt, dann muss es dir gut gehen. Und deswegen geht es mir gut. Danke.

Sie lebten so lange im friedlichen Westen, jetzt leben Sie im Krieg – ist das nicht komplett surreal für Sie?

Sie wollen über Surrealismus sprechen? Das war der Februar, der März, der April, als die Fenster vor Explosionen bebten, als die Stadt leer war, als Kiew bombardiert wurde. Jeden Tag flogen Raketen. Ja, das waren für mich surreale Bilder. Jetzt kommen wir langsam zum normalen Leben zurück. Sie sehen viele Menschen auf den Straßen, offene Bars und Restaurants in der Stadt. Doch wenn jemand Surrealismus sehen will, dann kann er ihn ein paar Hundert Kilometer östlich von Kiew sehen. Heute wurden wieder Zivilisten getötet in Charkiw, Gebäude getroffen. Russland bombardiert Mykolaiv, Saporischschja und viele andere Städte, viele andere Regionen in der Ukraine.

2014 antworteten Sie auf die Frage, ob Sie Putin die Hand geben würden: „Wenn davon die Stabilisierung der Situation in der Ukraine abhängen würde – dann ja.“ Wie sehen Sie das heute?

Putin ist nicht gesund. Sein Wunsch, die Vergangenheit wiederaufzubauen, ist nicht gesund. Er hat seine eigene kranke Vision. Ein Handschlag bedeutet ihm gar nichts. Das bringt nichts, denn er akzeptiert nur Stärke.

Deswegen müsste man doch gerade mit Stärke antworten. Aber Stärke zu zeigen, auch durch den Einsatz von Gewalt, macht vielen Europäern Angst . . .

Stop. Nicht nur den Europäern. Jeder Mensch hat Angst vor Gewalt. Leider ist es ein bisschen spät, aber nicht zu spät, dass die Europäer verstanden haben: Die große Gefahr ist schon da. Das hat sehr viel Zeit und Überzeugung gekostet. Nach den Horrorbildern von Butscha und Irpin sieht man aber das echte Gesicht dieser sogenannten russischen „Spezialoperation“, die die Ukrainer am eigenen Leib spüren mussten.

Ich war gestern dort: in Butscha, Irpin, Borodjanka . . .

. . . aber Sie haben es nicht gerochen!

Doch, ich habe die verkohlten Häuser gerochen, die zerstörten Abwasserrohre . . .

. . . aber nicht den Leichengeruch! Und Sie haben es nicht gehört: die Explosionen. Sie haben es nicht gesehen: die Hunderte Leichen. Und die Angst in den Augen der Menschen.

Und dieser Horror war nur 20 Minuten Fahrt von hier, wo wir sitzen, entfernt.

Ja, eine Luftlinie von 15 Kilometern.