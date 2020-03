Despentes und ihre Kritiker : Ein Text voll legitimer Gewalt

Aktualisiert am

„Fortan stehen wir auf und hauen ab“: Es ist schon sehr, sehr lange her, dass der politische Text eines Schriftstellers ähnliche Erschütterungen auslöste wie Virginie Despentes‘ Pamphlet über die Verleihung der César-Filmpreise und den spontanen Auszug der Schauspielerin Adèle Haenel. Das „Porträt einer jungen Frau in Flammen“ mit Haenel in der Hauptrolle wurde von der Jury nur mit einem Trostpreis bedacht. Die Philosophin Sandrine Laugier wertet das als „Willen, die Frauen zu demütigen“. Dem „literarischen Text“ von Virginie Despentes bescheinigt sie „legitime Gewalt“ und die „Rückeroberung der von den Mächtigen konfiszierten Narration“. Über alle Divergenzen hinweg – Schleier, Prostitution, Leihmutterschaft – würden sich die Feministinnen mit dem Aufruf zum Aufstand identifizieren.

Als „Verweigerung, die Herrschaft schweigend zu erdulden“, liest ihn die Literatursoziologin Gisèle Sapiro. Für den Story-Telling-Experten Christian Salmon denunziert er die „Macht über die Körper der Frauen“. Salmon unterstreicht seine „ansteckende“ Wirkung: „Die feministische Revolution ist kein Gala-Diner“. Yves Citton, Professor in Vincennes, deutet das Pamphlet als „Beweis, dass die Literatur nicht tot ist“.

Vor einem halben Jahr hatte Adèle Haenel ihr Schweigen über einen erlittenen sexuellen Missbrauch gebrochen und eine Kampagne gegen Roman Polanski lanciert. Im Vorfeld der Césars-Verleihung traten die ausschließlich männlichen Verantwortlichen, denen ihr Alter, Vetternwirtschaft und Sexismus vorgeworfen wurde, zurück. Dem Abgang von Haenel bei der Zeremonie folgte jener von Leïla Slimani, deren Roman über den Kolonialismus ganz oben auf den Bestsellerlisten steht. Auf ihnen ist auch noch immer der Bericht „Le consentement“ von Vanessa Springora zu finden, über ihren Missbrauch als junges Mädchen durch den pädophilen Schriftsteller Gabriel Matzneff.

Im Gegensatz zur Filmbranche ist das Verlagswesen in den vergangenen zwei Jahren zu einem „Imperium der Frauen“ („L‘Express“) geworden. Weil amerikanische Verlage Woody Allens Memoiren nicht publizieren wollten, sprang der größte französische Verlagskonzern mit seinen amerikanischen Imprints ein. In Frankreich war das Erscheinen beim Verlag Stock, der zu Hachette gehört, geplant, und dessen Leiter, Manuel Carcassonne, hält daran fest, die französische Ausgabe auch gegen sich meldenden Widerstand Ende April auf den Markt zu bringen.

Der Essayist Mathieu Lainé eilt Polanski derweil mit Marcel Proust zu Hilfe. In „Contre Sainte-Beuve“ plädiert Proust für die strikte Trennung von Biografie und Werk – auch weil er Nachteile wegen seiner Homosexualität befürchtete. Mit zahlreichen Äußerungen in Interviews und seiner von Historikern gerügten Darstellung der Dreyfus-Affäre hat Polanski den Eindruck erweckt, dass sein Film über den unschuldigen jüdischen Hauptmann auch eine Antwort auf die Vergewaltigungsklagen ist. In „Intrige“ spielt seine Frau die Geliebte des Antisemiten, der die Wahrheit sagt.

Vom „Blut und Kot an ihren Schwänzen, mit denen sie vergewaltigen“, schreibt Virginie Despentes in ihrem Pamphlet. Die Autorin weitet die Attacke gegen die Ungerechtigkeit der Preisvergabe durch die patriarchalische Filmakademie von Anfang an zum Angriff auf angeprangerte Polizeigewalt und die von der Regierung unlängst beschlossene Rentenreform aus. Isabelle Barbéris, Autorin eines Essays über „Die Kunst der politischen Korrektheit“, bezeichnet Despentes‘ Text als „rachsüchtige Logorrhö“. Die Autorin schütte, durchsetzt mit viel Jargon, Ressentiments zusammen und konstruiere einen Sündenbock. „Abhauen, aber wohin?“, fragt der Kunsthistoriker Thomas Schlesser. Vor der Tyrannei und dem Terror der Minderheiten, die einst die Zensur beklagten und sie inzwischen praktizieren, warnen Philosophen und Kolumnisten.

Haenels Abgang und dessen literarische Verklärung zum Aufstand hinter der feministischen Avantgarde spalten Frankreich wie einst die Dreyfus-Affäre. Auch die Einmütigkeit der Frauen ist längst dahin. Einem Aufruf von Anwältinnen für die Beibehaltung der Unschuldsvermutung und der Verjährung halten die Anklägerinnen der sexuellen Gewalt – Schriftstellerinnen, Therapeutinnen, Juristinnen – die „Lügenvermutung“ entgegen, der die Opfer systematisch ausgesetzt seien. Täglich geht der Kampf mit Petitionen, Gastbeiträgen, Interviews weiter. Jüngste Folge: Ein Appell zur Solidarität mit dem Streik in einem Hotel unter dem Titel „Auch für Zimmermädchen ist die Sklaverei zu Ende.“