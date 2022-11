Russland verschleißt Soldaten : Was kostet das Kilo Kanonenfutter?

Kanonenfutter wird billiger auf dem russischen Kriegsmarkt. Davon zeugt ein Skandal, den der Brief russischer Marineinfanteristen aus dem Fernen Osten auslöste, den diese an den Gouverneur ihrer Region Primorje am Pazifik geschrieben hatten. Es ist in erster Linie ein verzweifeltes, anrührendes Schreiben, das von großen Verlusten berichtet, welche die Marineinfanteristen im Donbass erlitten haben. Der Brief hat in Russland ein großes Echo ausgelöst, Menschen unterschiedlicher Welt­anschauungen haben darauf reagiert. Es fällt schwer, darauf nicht zu reagieren, denn zusehen, wie menschliches Leben, in Kanonenfutter verwandelt, immer billiger wird, kann man unmöglich ohne Schaudern.

Als Schuldige an ihren Verlusten (auch an Verlusten von Militärtechnik) benennen die Marineinfanteristen zwei be­stimmte Generäle, die sie in „einen sorgfältig geplanten Angriff“ (in Anführungszeichen, sprich, einen offenbar sinnlosen Angriff) geworfen hätten, um Auszeichnungen und Anerkennung von der obersten Heeresleitung zu erhalten, und in­folgedessen habe allein ihre Brigade in nur vier Tagen dreihundert Mann verloren – getötet, verwundet, vermisst.