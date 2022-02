Vier Fragen an Dominik Graf : Die Polarisierung regiert

Was lesen, sehen, hören Sie gerade? Was nervt Sie? Regisseur Dominik Graf schaut keine Serien. Er vertieft sich in Oliver Stones Erklärung des Mordes an John F. Kennedy.

Was lesen Sie?

Die USA regieren bei mir gerade in allen drei angefragten Disziplinen. Ich habe immer schon mehrere Bücher gleichzeitig gelesen, in abwechselnder Cliffhanger-Dramaturgie, springend von einem zum anderen. Manches auch als Recherche für Projekte. Und auf jeden Fall alle paar Tage mindestens zehn beliebige Seiten in einem Ross-MacDonald-Thriller. Das ist für mich Zen-Literatur, ein kalifornisches Traumland, in dem die Welt schon in den Fünfzigern und Sechzigern genauso verfault und verflucht war wie heute.

Beschrieben mittels typischen MacDonald-Personen-Ensembles, jedes Mal ist ein/e Jugendliche/r seinen/ihren reichen Eltern entlaufen, und der geduldige Detektiv Lew Archer muss sie/ihn suchen. Er findet durchweg antikische Generationsdramen.

Daneben lag bis vor zwei Tagen: „Der Nazi und der Psychiater“ von Jack El-Hai. Auf der Basis von Rorschach-Tests und vielen Gesprächen hat 1945 der innovationsgierige US-Psychiater Douglas McGlashan Kelley versucht, den Seelenzustand der Nazi-Angeklagten in Nürnberg zu analysieren. Besonders nahe gekommen ist er dabei dem Reichsmarschall Hermann Göring. Er suchte das Böse im Menschen, fahndete sozusagen nach dem „Nazi-Gen“, fand stattdessen eine andere beunruhigendere Antwort – und ging doch später an dieser Suche zugrunde.

Was sehen Sie?

Jedenfalls keine Serien. Keine Zeit dafür. In Philip K. Dicks Gott sei Dank bislang unverfilmtem Roman „Ubik“ leben die Menschen ein Leben, das nicht real stattfindet, denn real hängen sie sediert an Tröpfen in riesigen Lagerhallen. Kommt einem bekannt vor? Ja, auch aus „Matrix“, aber irgendwo müssen die Drehbuchautoren ja ihre Inspirationen hernehmen.

Ich habe Oliver Stones „JFK Revisited“ gesehen, gierig eingesogen. Wieder und wieder die Details des Attentatsablaufs in Dallas 1963 – und kam die tödliche Kugel also doch von vorn? Die CIA wollte durchdrücken, dass sie von hinten, vom Lagerhaus abgefeuert wurde, wo angeblich im oberen Stockwerk Lee Harvey Oswald mit Gewehr lauerte. Der aber wohl gar nicht zur Stelle war. Jack Rubys dann inszenierter „Racheakt“ an ihm hat jahrelang alles unter tödlichem Schweigen begraben.

Haarsträubende Details der Obduktionsvertuschungen und Manipulationen am toten Körper des Präsidenten, vor allem an der massiven Kopfwunde. Große, überzeugende sowohl ideologische wie faktische Beweisketten Oliver Stones für die CIA-Täterschaft. Fazit: De facto herrscht der Civil War bis heute, und er wird dieses riesige Land weiter zerreißen. Ein grausamer Anblick. Ich bezweifle, dass deutsche Politiker daraus lernen. Auch bei uns regiert seit der katastrophal schiefgegangenen „Wende“ 1989 die Polarisierung als primäre politische Taktik und Waffe.

Was hören Sie?

Vergangenes Jahr sind überraschend 17 Lieder der 2013 verstorbenen US-Schauspielerin Karen Black erschienen, gesungen in den Jahren 1971 bis 1976, die meisten von ihr selbst komponiert und getextet, begleitet auf der Gitarre und arrangiert von Cass Combs. Sie verbreiten einen Cohen’sches Fado-Flair, sind intelligent getextet, einige sind Dialoge mit just verflossenen Liebhabern.

Ihre Stimme hat eine unglaubliche Skala, vom Rauch-Bariton bis zur exzentrischen Kreisch-Koloratur, sie singt ab und zu mit sich selbst im Duett. Die Arrangements sind akustisch, klein und knapp, um der Stimme ihre volle Ausstrahlung zu lassen. Erstaunt und hingerissen seit dem ersten Hören. So originell, ironisch, tiefschürfend sehnsüchtig wie ihr Spiel in Filmen wie „The Great Gatsby“, „Five Easy Pieces“, „Cisco Pike“, „The Day of the Locust“. Der vorletzte Titel sagt alles: „I wish I knew the man I thought you were . . . (he’d tell me not to trust the man you are).“ Spricht sicher vielen Frauen aus dem Herzen.

Was nervt Sie?

Feuilletons in Zeitungen und Fernsehen werden vermehrt von der Tagespolitik gekapert. Umgekehrt lässt sich die Kultur allenthalben vor den Karren der Politik spannen. Darin zeigt sich die geistige und materielle Abhängigkeit. Aber Filme, deren Premieren von der Anwesenheit welcher Bundespräsidenten auch immer beehrt werden, müssen irgendwas falsch gemacht haben. Als Filme.