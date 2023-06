Bis heute erzählen sich die Menschen in Peru folgende Geschichte: Als die Spanier das Reich der Inka eroberten, kannte ihre Gier nach Gold keine Grenzen. Also versteckten die Götter das Gold des Königs Atahualpa in einem Berg. Es war so viel, dass es an einem Hang ans Licht trat und sich in Vicuñas verwandelte. Sofort begannen die Spanier die Tiere zu jagen, um sie zu töten und ihre in der Sonne goldglänzenden Felle zu erbeuten. Als sie die Tiere in einem engen Tal zusammengetrieben hatten, spalteten die Götter mit einem Blitz eine Felswand. Durch den Spalt entkamen die Vicuñas in die Freiheit.