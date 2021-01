Verschwörungstheoretiker : Die neuen Gegner kommen aus der Mitte der Gesellschaft

Ist das der Moment, in dem eine gesellschaftliche Krise in eine Wahrnehmungskrise umschlägt und dann in eine politische Krise? „Ich bin wirklich gut darin, Symbole zusammenzusetzen“: So zitierte die „New York Times“ kürzlich die QAnon-Anhängerin und Harvard-Absolventin Valerie Gilbert. Die Zeitung porträtierte die „Meme Queen“, die mit einem Hund und zwei Katzen in einem Apartment an der Upper East Side wohnt, als ehemalige Snowden-Sympathisantin, Grünen-Wählerin und Linke, die in der Vorstellung, die Eliten des Landes hätten sich zusammengetan, um in einem verborgenen Tunnel Kinder zu quälen, plötzlich das Missing Link all ihrer bisherigen Verdächtigungen entdeckte. „It was like the Matrix – everything just started to download.“

Täglich trägt sie nun ihren Teil zu dem großen Puzzle dieses verschwörungstheoretischen Multiplayer-Online-Videogames bei, indem sie sich im Internet auf die Suche nach Zeichen macht, die erst in der Verbindung untereinander und mit dem schon vorhandenen Zeichenarsenal ihren verräterischen Sinn bekommen. Zum Beispiel das dominosteinförmige Ornament am Weihnachtsbaum der Trumps: Ist das nicht eine kodierte Botschaft an alle Q-Anhänger? Schließlich hat der Dominostein siebzehn Punkte, und Q ist der siebzehnte Buchstabe im Alphabet ... Mit jedem kombinierten Symbol wird die Matrix dichter und unabweisbarer. Unterdessen hat sich Gilbert von ihren Verwandten entfremdet, von ihren engsten Freunden getrennt und lebt durch Corona zusätzlich isoliert. Alles spielt sich am Computer ab.

Die Digitalisierung beschleunigt diesen Prozess

Dass offene Gesellschaften jetzt nicht nur frontal angegriffen werden, wie das etwa bei den Rufen von Rechtspopulisten nach völkischer Abgrenzung der Fall ist, sondern auch durch die Zersetzung der Grundlagen ihrer rationalen Verständigung – was das eigentlich bedeutet und für Folgen haben kann, ist noch längst nicht ausgemacht. Dass die Zersetzung eine unmittelbar politische Gefahr darstellen kann, ist jedenfalls spätestens seit dem Sturm auf das Kapitol in Washington klar, bei dem QAnon-Anhänger eine wichtige Rolle spielten. Ein wichtiges, die soziale und die erkenntnistheoretische Dimension miteinander verbindendes Stichwort findet sich bei demselben Autor, der nicht nur das Konzept der „offenen Gesellschaft“ populär machte, sondern als Gegenstück zu deren empirisch grundierter Wissenschaftlichkeit auch den Begriff der „Conspiracy Theory“ einführte: Karl Popper.

n seinem Hauptwerk „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ schrieb er 1945: „Man kann sich eine Gesellschaftsordnung vorstellen, in der sich die Menschen praktisch niemals von Angesicht zu Angesicht sehen, in der alle Geschäfte von isolierten Individuen ausgeführt werden, die sich durch maschinengeschriebene Briefe oder durch Telegramme verständigen und die sich in geschlossenen Kraftfahrzeugen umherbewegen. (Künstliche Befruchtung würde sogar die Fortpflanzung ohne persönlichen Kontakt ermöglichen.) Eine solche fiktive Gesellschaftsform könnte man eine ,vollständig abstrakte oder entpersönlichte Gesellschaft‘ nennen. Der interessante Umstand ist nun der, dass unsere moderne Gesellschaft einer solchen völlig abstrakten Gesellschaft in vieler Hinsicht ähnelt.“