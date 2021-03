Versachlichung von Debatten : Was ist heute links?

Was ist jetzt eigentlich „links“? Das Streben nach Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit? Bildungschancen und Aufstiegsmöglichkeiten für alle? Die Gewerkschaften? Oder die Demontage eines Herrschaftsdiskurses, für den repräsentativ die „alten weißen Männer“ stehen? Ist der Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung und für mehr Diversität „links“? Klimaaktivismus? Olaf Scholz? Ein Diskurs, der im Namen eines universellen Gleichheitsanspruchs Herkunfts- und Geschlechtergrenzen überschreitet? Identitätspolitik? Gendersternchen? Überhaupt gendergerechte Sprache? Oder alles auf einmal?

Julia Encke Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Dass es verschiedene linke Ideale und Ziele gibt, die miteinander konkurrieren, ist so wenig neu wie die Zuschreibungen von anderer Seite, was angeblich „links“ sei. Doch ist die Stimmung in den Debatten so aggressiv wie lange nicht. Täglich wird irgendwo ein „Kulturkampf“ oder, weil es noch besser klingt, ein „Kulturkrieg“ beschworen, der „tobt“, gibt es Anfeindungen und Ressentiments. Und dazu gehören verstärkt auch Anfeindungen und Polemiken von Linken, die sich untereinander das Linkssein absprechen.