Verrohtes Russland : Eine Gesellschaft der Gewalt

Aktualisiert am

Ob in populären Liedern, Gefängnissen, Waisenhäusern, Kliniken, privaten Haushalten oder in der Armee – gewaltförmige Beziehungen dominieren das russische Leben. Gastbeitrag über eine Bilanz des Schreckens.

Unter den vielen Dokumenten, die Putin am 15. Juli 2022 unterzeichnete, wurde ein scheinbar unbedeutendes zu Unrecht übersehen: Grigori Leps wurde für seinen „großen Beitrag zur Entwicklung der Volkskunst“ mit dem Titel „Volkskünstler Russlands“ ausgezeichnet. Das wäre nicht weiter erwähnenswert, wäre da nicht das spezifische Genre, das Leps zu Ruhm verholfen hat. Der 60-Jährige ist einer der beliebtesten Chansonsänger des Landes.

Das schicke französische Wort hat in diesem Fall aber nichts mit mittelalterlichen französischen Balladen über die ritterliche Liebe oder mit dem Kabarettgesang à la Édith Piaf oder Charles Aznavour zu tun. Das russische Chanson besingt die Leiden und Nöte eines marginalisierten städtischen Milieus, welches im Zarenreich unter Leibeigenen und Kriminellen entstand und sich dann in den Weiten des Gulag zu einer breiten Schicht entwickelte. Im heutigen Russland genießt dieses Genre große Popularität weit außerhalb der Haftanstalten – ein beunruhigendes Symptom einer durch und durch gewaltgesättigten und von kriminellem Verhaltensethos geprägten Gesellschaft. Die Gräueltaten, die die russische Armee jetzt in der Ukraine verübt, sind eine sichtbare Folge dieser Prägung.