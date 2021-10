14. Oktober 2021

Text: NIKLAS MAAK





Es geht etwas zu Ende. Lange schien es so, als seien der Plan einer grundlegenden „Verkehrswende“, der Umbau der Städte, die Verbannung der Autos aus ihr und die Abschaffung des Verbrennungsmotors so etwas wie ein Strauß abstrakter guter Absichten, die nur langsam in den Alltag einsickern und erst in Jahrzehnten für die breite Masse spürbar werden – aber jetzt gibt es konkrete Termine: Im Klimaplan „Fit for 55“ verkündet die Europäische Union, dass ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden dürfen, sondern nur noch reine Elektroautos oder Wagen, die mit Wasserstoff, Biokraftstoffen betankt werden.