Berliner Symbolpolitik : Die endgültige Beruhigung der Friedrichstraße

Wie in einer toten Vorstadt: Die autofreie Friedrichstraße an einem herbstlichen Sonntag Bild: Action Press

Der Flaneur-Feuilletonismus ist aus der Mode gekommen, leider aus guten Gründen. Früher einmal, sagen wir in den Zwanziger- oder auch den Neunzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, reichte es in Berlin, mit einer gewissen Atemlosigkeit Schaufenster, Reklame, Schlagzeilen, Autos und Bettler gleichzeitig zu beschreiben, und schon hatte man ein Bild dieser unglaublich modernen oder auch geschichtsdurchtränkten, auf jeden Fall aber intensiven Gegenwart. Sogar ein leiser Ironiker wie Robert Walser schrieb schon 1909 über die Friedrichstraße, das erklärte Zentrum dieser großstädtischen Aufgeregtheit, Sätze wie diese: „Die Luft bebt und erschrickt von Weltleben. Noch nie, seit sie ist, hat in dieser Straße das Leben aufgehört zu leben.“ In welcher Tonlage aber sollte man die Friedrichstraße von heute beschreiben? Man müsste da wohl ein stilistisches Pendant für so etwas wie das Gegenteil von Atemlosigkeit finden.

Mark Siemons

Vielleicht kommt der Sache die Firma LK Argus mit ihren „Videoerhebungen“ über das „Verhalten des Fußverkehrs“ auf der Friedrichstraße am nächsten, deren Ergebnisse die Berliner Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) diese Woche vorstellte. Anlass war der vor eineinhalb Jahren begonnene Versuch, ein fünfhundert Meter langes Teilstück der Straße mittels Sperrung für den Autoverkehr „in einen attraktiven und modernen Stadtraum“ umzugestalten. Argus hat nun festgestellt, dass während des Versuchs „zum Teil deutlich mehr Personen stehen“ bleiben als zuvor. Als häufigste Motive für das Stehenbleiben konnte das Unternehmen ermitteln: „Schaufensterauslage anschauen, umherschauen / orientieren, auf eine Person warten, mit einer Person sprechen, etwas aus der Tasche / dem Rucksack holen, telefonieren, fotografieren und Fahrrad an- und abschließen“.

Ein Ort der Ortlosigkeit

Weniger als die sogenannten Daten dieses Social-Engineering-Experiments erklären sein Ziel (Steigerung der „Aufenthaltsqualität“), seine Methode (Sezierung der vorfindlichen Population) und seine Sprache, wie aus der Friedrichstraße das werden konnte, was sie heute ist. Denn wenn mittags um eins die Sonne hoch über der Straßenschlucht steht und die nach draußen gestellten Baststühle aller drei Café Einsteins gleichmäßig bescheint, enthüllt sich ihr wahres Gesicht. Deutlich gewinnen da die Anzugträgerinnen und Anzugträger die Oberhand, die aus den umliegenden Firmen- und Verwaltungsgebäuden zu den Baststühlen, zur Kamps-Bäckerei oder ins Frittenwerk eilen. Wie da der Zwang zu straffer Körperhaltung, zum überlegenen, allzeit ironiebereiten Verziehen der Mundwinkel, zu unvermittelt hervorbrechendem gemeinschaftlich schallenden Lachen ins Freie drängt, erweist sich die Friedrichstraße als erweitertes Büro – mit all der Ortlosigkeit, die ein Büro eben braucht, um die Welt nach seinen abstrakten Kriterien beurteilen und bearbeiten zu können.

Dazwischen laufen Schulklassen, Touristen und Menschen mit Funkknopf im Ohr durch die Straße, aber erstaunlich wenig Leute, die aufgrund ihrer mit Markenzeichen versehenen Einkaufstüten als Konsumenten zu erkennen sind. Das erklärt sich daraus, dass es in dem für den Verkehrsversuch ausgewiesenen Zentralbereich der Straße, abgesehen von dem schon etwas abgeblätterten Quartier 206 und den Galeries Lafayette, auch wenige Läden gibt, die für einen alltäglichen Einkaufsbummel geeignet sind. Wer bei Bucherer vorbeischaut, muss schon 12 000 Euro dabei haben, um eine Uhr zu erstehen, und auch Karl Lagerfeld oder Max Mara machen ihr Geld wohl nicht vornehmlich mit zufälliger Laufkundschaft.

Banking, Business, Bewusstsein

Es sind vielmehr Institutionen, die den Ort mit ihren Botschaften dominieren. Das voluminöse „Russische Haus“ etwa, das es schon zu DDR-Zeiten gab. Oder das Gebäude, an dem eine Gedenktafel an den „revolutionären Geist“ von 1848 erinnert und in dem sich heute die Hertie School befindet. Auf jeden Fall das Q Quartier Zukunft der Deutschen Bank, eigentlich nur ein Vestibül mit Café und ein paar Stellwänden und Bücherregalen, das jedoch mit dem Slogan „Banking – Business – Bewusstsein“ in höhere Regionen zielt. Die Wahrheit ist, dass die Friedrichstraße heute den Charme eines Gewerbegebiets hat, das sich allerdings nicht an der Peripherie der Stadt befindet, sondern „mittendrin“ (so auch die Verheißung an den leer stehenden Ladenlokalen).

Der Verkehrsversuch des Berliner Senats ist daran nicht schuld. Aber indem er der Straße auch noch ihre Straßenfunktion nimmt, gelingt es ihm, das Unwirklichkeitsgefühl weiter zu verstärken. Der Umwelt kommt das nicht zugute; der Autoverkehr bleibt ja und wird bloß in die umliegenden Straßen umgeleitet. Aber für die in Berlin geplante Umverteilung des öffentlichen Raums ist die berühmte Friedrichstraße als Symbol wichtig; sogar der bisher durch gelbe Streifen in der Mitte abgetrennte Fahrradverkehr soll verschwinden, wie die Senatorin jetzt ankündigte. Die Passanten sollen zwischen den Pflanzentrögen und begrünten Sitzgelegenheiten, später vielleicht auch dem ein oder anderen Springbrunnen, sich selbst genug sein und so das Symbol möblieren. Abends, wenn die Lichter in den Büros erloschen sind und nur noch das Frittenwerk aufhat, hört man aus der Ferne das Rauschen der Stadt.