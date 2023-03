Dem Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist zu danken, dass er in einer vor wenigen Tagen vorgestellten „Gleitenden Langfrist-Verkehrsprognose“ den Blick darauf richtete, wie sich die Mobilität in Deutschland in den kommenden dreißig Jahren darstellen wird – wenn alles so läuft, wie von ihm geplant. In der Projektion werden zum Beispiel bereits der bisher nur angekündigte Deutschlandtakt bei der Bahn und eine engmaschige Ladeinfrastruktur für E-Autos als komplett umgesetzt eingerechnet und sogar eine Maut von „5 Cent pro Kilometer auf überörtlichen Straßen“ schlägt zu Buche.

Das Ergebnis dieser Rechnung ist aber nicht etwa ein energiesparsames Idealbild, sondern ein irritierendes Zerrbild: Der motorisierte Verkehr wird der Langzeitprognose zufolge in Deutschland weiter zunehmen, vor allem die auf Elektromobilität nicht so leicht umstellbaren Lastwagen werden noch 2050 unverzichtbar sein, die Bahn wird im Güterverkehr und im Personenverkehr zwar zulegen, aber nicht so stark wie erhofft. Damit würden einige der nach dem Pariser Abkommen festgelegten Klimaziele, die Deutschland seit Jahren wie eine Monstranz vor sich herträgt, spektakulär verfehlt. Von Verkehrswende könnte keine Rede sein. So, wie Wissing die Prognoseergebnisse bei einer Präsentation vorstellte, sollten sie vielmehr die von ihm bereits Tage zuvor öffentlich erklärte Notwendigkeit untermauern, deutsche Autobahnen als wohlstandssichernde Lebensadern weiter auszubauen.

Der Minister ignoriert das Klimaschutzgesetz

Das ohnehin schon bedrückende Szenario sähe freilich noch schlimmer aus, wenn die bereits voll eingerechneten Maßnahmen in der Realität nur halbherzig umgesetzt würden und sich bestimmte Prämissen als falsch erwiesen. So hat der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr, der Parlamentarische Staatssekretär Michael Theurer von der FDP, vor wenigen Tagen in einem Interview bereits erklärt, der Deutschlandtakt sei aus seiner Sicht ein Jahrhundertprojekt; für die vollständige Umsetzung veranschlagte er, anders als in der Langfristprognose seines Ministeriums angenommen, 50 statt 30 Jahre. Eine weitere offene Frage ist, ob der „Masterplan Ladeinfrastruktur“, von dem man zuletzt wenig hörte, wie geplant verwirklicht werden kann und die Versorgung 2030 schon flächendeckend genug ist, um die bis dahin gewünschten elf Millionen Elektroautos sicher zu versorgen.

Was, wenn dies nicht gelingt und zudem noch wegen des zu Jahresbeginn reduzierten, bald schon ganz wegfallenden Umweltbonus' die Neuzulassungen bei den Elektroautos hinter den Erwartungen zurückbleiben – eine Tendenz, die sich bereits abzeichnet? So viel ist klar: Wird die E-Mobilität nicht mit voller Kraft in die Wege geleitet, stieße der gesellschaftliche Mobilitätsbedarf in zwölf Jahren, wenn es keine Neuzulassungen für Verbrenner mehr geben soll, auf eine zu geringe CO2-neutrale Fahrzeugflotte. Dann wären die Verbrenner plötzlich wieder im Spiel, die im besten Fall mit alternativen Kraftstoffen betankt würden. In diesem Zusammenhang ist auch die von der FDP neu entfesselte Diskussion um E-Fuels zu sehen.