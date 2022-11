Bescheidene Regierungssitze : Vom Geruch toter Mäuse

In letzter Zeit passierte es meist anders herum. Es waren die Briten, die sich fragwürdig benahmen, die vermeintlich falsch lagen, aus der Reihe tanzten, über die Stränge schlugen und deshalb zur Vernunft gerufen wurden. Die Deutschen schüttelten oft und gerne den Kopf über die abtrünnigen Verbündeten jenseits des Ärmelkanals. Spätestens seit dem Brexit fühlen sie sich berufen, den Briten immer wieder ihre Fehler vorzuhalten, sie zur Mäßigung zu rufen und Umkehr zu predigen. So macht man das nämlich unter Freunden. Man dient dem anderen als Korrektiv und hält ihm den Spiegel vor – auch dann, wenn es wehtut.

Für diesen in letzter Zeit so häufig erbrachten Freundschaftsdienst können sich die Briten nun revanchieren. Sie können sich umgekehrt erkenntlich zeigen, indem sie das, was die Bundesregierung mit dem Kanzleramt vorhat, auf eindringliche Weise infrage stellen. Dafür müssen sie sich nicht einmal einmischen. Um die Erweiterung des Bundeskanzleramts zu kommentieren, um das volle Ausmaß der gigantischen Pläne deutlich zu machen und zu hinterfragen, was das soll, genügt vornehmes Schweigen.