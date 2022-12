Stadt vor dem Untergang? : New York ist nicht zu fassen

Gibt es eine Stadt, die sich ihrer selbst sicherer ist als New York? Deren Bewohner mehr über die Ge­schichte und die vielen Krisen ihrer oft nur vorübergehenden Heimat wissen, größere topographische Er­innerungsbrocken mit sich herumschleppen, jede Veränderung notieren, meist nicht gutheißen und trotzdem nie etwas anderes sein wollen als New Yorker? Gilt wie immer auch heute noch, was John Steinbeck, der aus Kalifornien kam, in seiner Autobiographie Mitte des vergangenen Jahrhunderts feststellte: New York sei hässlich, dreckig, das Klima skandalös, der Verkehr wahnsinnig und der Wettbewerb mörderisch – aber habe man einmal dort gelebt, sei keine andere Stadt mehr gut genug?

Verena Lueken Freie Autorin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Fast jeder hier hat eine Meinung dazu, was nach der letzten Krise aus New York werden wird. Denn jeder sieht und spürt die Veränderungen, die enormen Preissteigerungen überall, die leer stehenden Läden und Geschäfte, den Wegzug vieler, denen die Stadt zu teuer geworden ist, hört die Loblieder aufs Landleben, an das sich viele New Yorker während der Pandemie gewöhnt haben, bemerkt die Überalterung Manhattans und die Blüte auf der anderen Seite des Flusses in Brooklyn.