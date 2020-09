Feuer in Kalifornien : Mein Land brennt

1.

Wie alle anderen, die in der Gegend rund um die Bucht von San Francisco leben, bin ich am 9. September auf dem Mars aufgewacht. Ich stand morgens um sieben Uhr auf und dachte, irgendwas wäre mit meiner Uhr – um diese Zeit hätte die Sonne längst aufgegangen sein und die Stadt und die Berge drum herum in einen sämigen Ton getaucht haben müssen. Stattdessen war der Himmel eigenartig und unheimlich orangefarben. Ich schaute auf meinem Telefon nach, ob auch wirklich Morgen war, und dann noch einmal aus dem Fenster, immer noch ungläubig.

Dann ging ich vor die Tür, und die Luft fühlte sich dick an, wie in einem Sandsturm. Ich sah Asche zu Boden fallen. Der Geruch hier draußen erinnerte mich daran, wie eine Freundin einmal die zehn Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte ausgeblasen hatte und ihr Haar dabei Feuer fing. Ein Mann führte seinen Hund aus, mit einer Taschenlampe in der Hand. Die Müllabfuhr kam die Straße herunter, der Müllmann stieg ab, er trug eine Stirnlampe. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen, aber hören, was für Geräusche der Abfall unserer Nachbarn machte, als er ihn in seinen Lastwagen lud.

Eigenartig dicke Luft

Um acht Uhr weckte ich den Rest meiner Familie auf – meine Kinder mussten zur virtuellen Schule – und sah dabei zu, wie überrascht sie in den Himmel schauten. Sie dachten, es sei mitten in der Nacht. An diesem Morgen sollte ich kurz für eine berufliche Angelegenheit in den Süden Kaliforniens fliegen, also habe ich gecheckt, ob es am Flughafen von San Francisco zu Verspätungen kam. Die Welt sah apokalyptisch aus, deshalb kam es mir unwahrscheinlich vor, dass Flugzeuge würden starten können. Aber mein Flug war planmäßig.

Es sollte mein erster Flug seit mehr als sechs Monaten sein, mein erster Flug seit Covid-19, und ich war ohnehin schon angespannt gewesen. Eigentlich nehme ich den Bus zum Flughafen, aber wegen der Pandemie fuhr ich selbst. Um neun Uhr mischte ich mich unter die anderen Autos, alle fuhren langsam und navigierten mit angeschalteten Scheinwerfern durch die Dunkelheit und die eigenartig dicke Luft – man konnte durch die Windschutzscheibe kaum anderthalb Meter weit sehen. Wir fuhren in einer Reihe, zur Sicherheit. Die angeschalteten Lichter, alle Autos hintereinander: Mir kam das vor, als wären wir die Trauergemeinde auf einer Beerdigung, eine Prozession, versunken im Gedenken an den Verlust eines geliebten Wesens: Kalifornien.

Ich hatte damit gerechnet, dass der Flughafen fast leer sein würde – aber so voll habe ich ihn noch nie erlebt. Kann sein, dass alle vor den Bränden fliehen wollten. Ich musterte den Mann, der mir an Bord am nächsten saß, und war erleichtert, dass er den „New Yorker“ las. Das ist gut, möglicherweise wählt er die Demokraten, dachte ich – und dass er deswegen vermutlich vorsichtiger wegen Corona sein würde und damit die Wahrscheinlichkeit stieg, dass er eine Maske tragen würde, auch wenn das die Fluggesellschaften nicht verlangen. Dank Donald Trump, dank seiner Zurückhaltung, das Maskentragen in der Pandemie zu forcieren oder zur Pflicht zu machen, können wir Amerikaner ziemlich leicht erkennen, wie Fremde zum Ausmaß der Corona-Gefahr stehen, je nach Parteinähe. Die Maschine stieg auf in den trüben Himmel, bald war die Kabine angefüllt mit dem beißendem Geruch von Rauch. Ich schaute mich um, ob auch andere Passagiere sich Sorgen machten, aber die Masken verdeckten ihren Gesichtsausdruck.