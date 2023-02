Von allem weniger, das ist die Einkaufsbilanz der Deutschen für 2022: weniger Obst und Gemüse, weniger Käse, Eier, Fleisch, Milch. Teils – wie bei Fleisch und Milch – setzten sich langjährige Entwicklungen fort, teils ist die Inflation schuld. „Die Leute kaufen zielgenauer“, erklärte eine Analystin des Marktforschungsunternehmens AMI vor wenigen Tagen auf der Lebensmittelmesse Biofach in Nürnberg. In der Grafik hinter ihr stand bei fast allen Nahrungsmitteln, konventionell wie ökologisch erzeugten, ein Minus: Einkaufsmenge zu­rückgegangen. Umso auffälliger war, dass bei zwei Produktgruppen der Balken in die andere Richtung wuchs. Vier Prozent mehr pflanzliche Drinks wurden gekauft und, noch beachtlicher: fast zehn Prozent mehr Produkte, die nicht aus Fleisch sind, aber so schmecken wollen.

Während dem Bioboom ein vorläufiges Ende attestiert wird, hält ein Trend an, dessen transformatorisches Potential noch größer ist. Die gleichen Dinge in der Biovariante zu kaufen braucht nur das Bedürfnis nach einem besseren Einkaufsgewissen und ausreichende finanzielle Möglichkeiten. Die Entscheidung für etwas, das kein Fleisch ist, aber doch so tun möchte, bedarf dagegen der Bereitschaft, das Vertraute durch ein Imitat zu ersetzen – „den Pseudo-, den Talmibraten“.