Ron DeSantis will ins Weiße Haus – und die Geschichte Amerikas neu erzählen. Das zeigt sich an Gedenkorten der Sklaverei sowie in Bibliotheken, aus denen zahlreiche Buchtitel entfernt werden. In Florida formiert sich nun Widerstand.

„Ich hatte keine Ahnung, dass das hier ist“, sagt der Fahrer, als er in die Einfahrt der Gamble-Plantage einbiegt. Hier sagen manche lieber Gamble-Villa, andere finden Plantage verharmlosend und sprechen von Zwangsarbeiterlager. In jedem Fall ist das zweistöckige Haus mit den weißen Säulen Mittelpunkt der letzten erhaltenen Plantage in Florida, auf der im neunzehnten Jahrhundert Sklaven lebten.

Die Strände der Manatee-Region an der Westküste sind 25 Kilo­meter entfernt, Sarasota liegt weniger als eine halbe Autostunde südlich. Der Ort Ellenton ist nach der Tochter eines späteren Besitzers der Villa benannt. Besucher steuern gern die nahe gelegene Mall an einer Durchgangsstraße an. Nur zwei weiße Paare mittleren Alters warten auf der Veranda des Haupthauses auf den Beginn der Führung. Die Hitze ist nur im Schatten, in Schaukelstühlen aus Holz, gerade so erträglich. Das Gebäude liegt heute in einem Park, darin finden sich einzelne Denkmäler und eine überdachte Zisterne. Fast zwei­hundert versklavte Menschen arbeiteten hier um 1860 und bauten Zuckerrohr an.