Ein gespaltenes Land : Droht Amerika ein Bürgerkrieg?

In den Vereinigten Staaten wird die Autorität der Regierung unterhöhlt. Zugleich wächst die Furcht vor neuer Gewalt. Neben aktuellen Büchern zum Thema gibt es auch Kritik an den warnenden Stimmen.

Heilung möglich? Mahnwache in Washington am Jahrestag des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 Bild: Imago

Steuert Amerika auf einen neuen „Bürgerkrieg“ zu? Die Bilder des aufgewiegelten Mobs, der am 6. Januar letzten Jahres das Kapitol stürmte, scheinen eine solche Wortwahl ebenso nahezulegen wie die vielfältigen Versuche von Donald Trump und seinen Anhängern, die kommenden Wahlen zu beeinflussen. Amerikanische Medien melden dieser Tage nicht nur immer neue Details darüber, wie Trump versuchte, den Wahlsieg von Joe Biden rückgängig zu machen. Die Republikaner sind auch dabei, in den Bundesstaaten ihren Einfluss in den regionalen Wahlbehörden zu vergrößern, wo immer sie können.

Gleichzeitig sehen viele Kommentatoren die Bevölkerung als politisch hoffnungslos gespalten an. Und in rechtsradikalen Gruppen gebe es weitverbreitete Phantasien über einen kommenden „Bürgerkrieg“, hieß es kürzlich in der „New York Times“. Erst vor wenigen Wochen warnten drei ehemalige Generäle, Paul Eaton, Antonio Taguba und Steven Anderson, vor einem möglichen gewaltsamen Aufstand zur Wahl 2024 – darauf müssten sich die Sicherheitskräfte jetzt schon vorbereiten, schrieben sie in der „Washington Post“. Wie weit die inneren Konflikte des Landes eskalieren könnten, darüber spekulieren zur Zeit auch mehrere Bücher.