Drogenproblem in Amerika : Der tödliche Stoff kam per Kurier

Der tödliche Stoff Fentanyl ist für die meisten Drogentoten in den USA verantwortlich – er wird oft in andere Drogen gemischt. Die politische Instrumentalisierung des Themas ist in vollem Gange.

Sie wollten eigentlich Kokain kaufen, wie viele New Yorker: Eine Anwältin, ein Banker und eine Sozialarbeiterin bestellten die Droge bei einem Dealer, der an die Haustür kam. Wie ein illegaler Pizzaservice für den Rausch sollte es sein – doch Julia G., Ross M. und Amanda S. starben an einer Überdosis Fentanyl. Ihre Tochter sei eine ehrgeizige Frau mit einem erfüllten Leben gewesen, sagte die Mutter von Julia G. dem „Wall Street Journal“ – nie im Leben habe sie Fentanyl nehmen wollen. Die Opfer hätten nichts mit einer „Drogen-Szene“ zu tun gehabt, so der Bericht.

Kokain ist beliebt, nicht nur als Partydroge. Aber längst geht unter den Rausch-Suchern die Angst um, weil viele Dealer das Pulver entweder mit Fentanyl strecken oder nicht wissen, dass sie gepanschte Ware verkaufen. Das synthetische Opioid soll inzwischen für 81 Prozent der Kokain-Toten in New York verantwortlich sein. Im Jahr 2020 starben in der Stadt 980 Konsumenten – und nur die wenigsten hatten reines Kokain genommen. Schon zwei Milligramm Fentanyl können tödlich sein, und es gilt als fünfzig Mal potenter als Heroin.