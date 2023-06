Aktualisiert am

Absolventen in Harvard: Darf „Rasse“ künftig noch ein Faktor bei Hochschul­zulassungen sein? Darüber verhandelt nun der Supreme Court. Bild: EPA

Jon Wang aus Florida war optimistisch, als er sich für die besten Universitäten Amerikas bewarb. Doch sechs Elite-Hochschulen wiesen ihn ab, trotz Spitzennoten, darunter auch Harvard. Wang wollte das nicht akzeptieren und klagte. Sein Fall schaffte es bis ans Oberste Ge­richt, das in diesem Monat entscheiden wird. Wang beteiligt sich an einer Klage der Lobbyorganisation Students for Fair Admissions gegen die Privathochschule Harvard. Die Vereinigung reichte auch eine Beschwerde gegen die staatlich be­triebene Universität von North Carolina ein.

Der Supreme Court könnte die amerikanische Bildungspolitik nachhaltig verändern. Sechs der neun Richterinnen und Richter bilden die konservative Mehrheit – von ihnen hängt ab, ob „race“ in Zu­kunft noch ein Faktor bei Hochschul­zulassungen sein darf. Wang und seine Mitstreiter glauben, dass sie diskriminiert wurden, weil andere von Rassismus Be­troffene bevorzugt würden. Dem Sender Fox News sagte Wang, dessen Eltern aus China stammen, dass er vor schlechteren Bedingungen für asiatischstämmige Bewerber ge­warnt worden sei – Afroamerikaner hätten dagegen weit größere Chancen.