Demokratie in Amerika : Donald Trumps Selbstbetrug in Georgia

Nach der Auszählung von geschätzten 98 Prozent der abgegebenen Stimmen hatte Jon Ossoff, der demokratische Kandidat in der Stichwahl um den zweiten vom Bundesstaat Georgia zu besetzenden Senatssitz in Washington, am Morgen nach der Wahl einen Vorsprung von 16.370 Stimmen auf den republikanischen Amtsinhaber David Perdue. Das ist bei knapp 4,5 Millionen Bürgern von Georgia, die am 5. Januar im Wahllokal ihre Stimmen abgaben oder sie vorher per Brief übermittelt hatten, ein sehr schmaler Vorsprung. Es ist gerade einmal das Anderthalbfache der Menge an Stimmen, die in der Präsidentenwahl im November darüber entschied, dass Joe Biden und nicht Donald Trump die Wahlmänner für Georgia zugeschrieben wurden. Im amtlichen Endergebnis von Georgia beläuft sich Bidens Vorsprung auf 11.779 Stimmen.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. F.A.Z.



Die ganze Welt kennt diese Zahl, weil Trump sie ständig im Munde führte, als er am Samstag vor der Stichwahl in Georgia mit dem dortigen Staatssekretär Brad Raffensperger telefonierte, um diesen zu einer Korrektur der amtlichen Zahlen zum Ausgang der Wahlen im November zu überreden. Das von der „Washington Post“ publik gemachte Gespräch wurde allgemein als letzter und deutlichster Beleg eines für Trump charakteristischen Verhaltensmusters wahrgenommen. Demnach geht ihm jeder Respekt für Regeln ab. Trumps Habitus der Maßlosigkeit, der schon in seiner monopolistischen Gesprächsführung hervortritt, erscheint als demokratische Untugend schlechthin. Mit diesem Bild von Trump als monströsem Außenseiter im regelgeleiteten Spiel des demokratischen Wettbewerbs ist allerdings schwer vereinbar, dass Trump in seinen Forderungen an Raffensperger sehr wohl Maß hielt, mathematisch exaktes Maß. Um doch noch zum Sieger in Georgia erklärt zu werden, braucht er 11.779 Stimmen – plus eine. „Schauen Sie: Mehr möchte ich nicht. Ich möchte lediglich 11.780 Stimmen finden.“