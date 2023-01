Die Lügen des George Santos : Hochstapler in zynischer Zeit

In gewisser Weise sind sowohl Hochstapler wie auch ihre Opfer gläubige Menschen. Der Hochstapler nutzt unser Grundvertrauen in bestimmte Systeme und Werte aus. Und wir lassen uns von ihm vor allem deshalb täuschen, weil wir bei allem Zynismus eben doch ein sehr ähnliches Grundvertrauen hegen. Wahrscheinlich funktioniert Hochstapelei überhaupt nur innerhalb dieses unheimlichen Einverständnisses zwischen Betrüger und Betrogenen. Wenn ein falscher Arzt oder Pilot auffliegt, dann hat er sich unseren Respekt vor Menschen, denen wir routinemäßig unser Leben überantworten, zunutze gemacht. Aber er hat umgekehrt eben auch seinem eigenen Respekt vor dem vorgespiegelten Metier Ausdruck gegeben. Keiner, so würde man meinen, erschleicht sich einen Job, den er nicht bewundert.

„Nachahmung ist die aufrichtigste Form der Schmeichelei, die das Mittelmaß der Größe zollen kann“, sagte Oscar Wilde. Diese Logik setzt der Anfang Januar als Kongressabgeordneter vereidigte George Santos außer Kraft. Denn sein Kunststück scheint im Gegenteil bestanden zu haben: in einer Nachahmung, die ohne auch nur einen Hauch von Schmeichelei auskommt. Santos wurde am 8. November ins Repräsentantenhaus gewählt, als Abgeordneter des Third Congressional District – nördliches Long Island und ein Schnittchen des äußersten Queens. Im suburbanen New York erlebten die Republikaner bei der Parlamentswahl 2022 einen ihrer wenigen Lichtblicke. Noch wenige Wochen vor der Wahl hatte die Opposition gehofft, ein unbeliebter Präsident, eine hohe Inflationsrate und ein ständiger Nachschub an Kulturkampfthemen würden ihnen massive Gewinne in beiden Kammern des Parlaments bescheren. Am Ende verloren die Republikaner einen Sitz im Senat und gewannen gerade mal neun Sitze im Repräsentantenhaus dazu. Einer von diesen Sitzen gehört George Santos.