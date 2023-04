Frau Botschafterin, Sie sind seit Februar 2022 die höchste amerikanische Repräsentantin in Deutschland. Haben Sie eine persönliche Verbindung zu diesem Land?

Als Präsident Biden mich angerufen und gefragt hat, ob ich seine Botschafterin in Deutschland werden wolle, dachte ich zuerst daran, wie stolz mein Vater darauf gewesen wäre. 1934 musste er aus Nazi-Deutschland fliehen, weil Hitler an die Macht kam. Dass seine Tochter als Botschafterin in sein Heimatland zurückkehrt, wäre etwas, worüber er unglaublich froh gewesen wäre. Bis er 23 Jahre alt war, hat er in Deutschland gelebt. Er ist in Feuchtwangen, in der Nähe von Nürnberg, aufgewachsen. Als er seine Ausbildung gemacht hat, war er bei einer christlichen Familie untergebracht, die ihn wie ihren eigenen Sohn behandelt hat. Eines Tages sah er sie dann bei einem Nazi-Aufmarsch, wie sie den Hitlergruß machten. Da hat er zu ihnen gesagt: „Wenn Leute wie ihr vor Hitler salutieren, dann wird noch Schrecklicheres in diesem Land passieren.” Dann hat er Deutschland verlassen und ist nach Indien gegangen. Danach machte er sich auf den Weg in die Vereinigten Staaten, lernte meine amerikanische Mutter kennen und heiratete kurz darauf. Ich wurde in den USA geboren und bin als stolze Amerikanerin aufgewachsen, immer im Wissen um meine deutsche Herkunft.