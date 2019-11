Urteile gegen Raser : Bei Vollgas Mord

Wie gefährlich ist das Auto? Gemessen an den Unfallzahlen, erheblich weniger als vor Jahrzehnten. Die Frage ist aber: gefährlich für wen – für den Fahrer oder für einen Unfallgegner? Was den Fahrer betrifft, so neigen Verkehrsrechtsexperten mit Hang zum berufsbedingten, aber erkenntnisstiftenden Zynismus seit je der Auffassung zu, dass man schon mit einem halben Bein im Gefängnis steht, sobald man den Zündschlüssel umgedreht hat. Die Gefahr liegt darin, wegen einer Straftat wie Fahrerflucht oder fahrlässiger Tötung verurteilt zu werden. Dies waren lange Zeit die schwersten Vergehen im Straßenverkehr. Inzwischen gibt es jedoch auch Verurteilungen wegen Mordes bei Raserei; einige davon haben Bestand, gegen andere wurde Revision eingelegt.

Obwohl dies (noch) Einzelfälle sind, zeichnet sich eine bemerkenswerte Wende in der Folgenabschätzung des Straßenverkehrs ab. Die Zeiten, in denen es als ausgemachte Sache galt, dass selbst bei noch so schweren Unfällen nach menschlichem Ermessen kein Vorsatz vorgelegen haben kann, dürften sich dem Ende zuneigen.