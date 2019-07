Unterwegs in Sachsen: Chemnitz in echt und in Farbe

Unterwegs in Sachsen

Chemnitz in echt und in Farbe

Von Anna Prizkau

Seit letztem Jahr denkt man an Skins, wenn man an Chemnitz denkt. Doch was geschieht da jetzt? Eine Region versucht mit autonom fahrenden Autos, gutem Rap und pragmatischen Demokraten die Lasten der Vergangenheit abzuschütteln.