Unterwegs in Kiew : Sie trinken auf die Gefallenen

Roma will keinen Champagner. Will nicht aufstehen. „Geht nur“, sagt er. Wir gehen. Obwohl wir wissen, warum Roma nicht aufsteht und nicht trinkt. Denn was er sah – wir sahen –, war zu viel für Roma. Obwohl es nur Theater war. Alt und nicht echt. Der erste Akt von „All My Sons“. Der Autor: Arthur Miller – geboren 1915.

Ein Mittwochabend. Im Krieg. Im Iwan-Franko-Schauspielhaus in Kiew.

Alles beginnt mit Sätzen, die man nicht als Theatersätze kennt: „Nein, keine Garderobe. Nein, Mantel anbehalten.“ Ja, seit Oktober, seit Russen auf Kiews Innenstadt Raketen warfen, weiß man es in der Innenstadt: Ja, jede Sekunde könnten die Sirenen heulen, man müsste sehr schnell in einen Bombenkeller – und in einem Bombenkeller ist es kalt.