Unterwegs in der „Verbotenen Stadt“

Wo die Sowjets wohnten : Unterwegs in der „Verbotenen Stadt“

Im Ersten Weltkrieg residierte in Wünsdorf das Oberkommando des Heeres, später bezog die Wehrmacht vor Ort ihr Hauptquartier. Danach kamen die Sowjets. Eine Begehung.

Was vom Schwimmbad übrig blieb - Eindrücke aus der „Verbotenen Stadt“ in Wünsdorf. Bild: Fabien Meier

Nach zwei Stunden lagen wir Lenin zu Füßen, etwas erschöpft von der langen Führung. Ganze viermal gebe es den Lenin noch in Wünsdorf, lässt uns der Guide wissen, wobei es sich vor uns sogar um die größte Lenin-Statue in Deutschland handele.

Gut gehalten hat er sich, der Lenin, was man vom übrigen Gelände weniger behaupten kann. Wünsdorf ist ein Stadtteil von Zossen, liegt 30 Kilometer südlich von Berlin und hat eine lange Militärgeschichte: Im Ersten Weltkrieg residierte hier das Oberkommando des Heeres, später bezog die Wehrmacht vor Ort ihr Hauptquartier. Danach kamen die Sowjets mit ihrer Lenin-Statue, die sie direkt vor dem Haus der Offiziere in Wünsdorf aufstellten, der Zentrale ihrer Truppen in der DDR.

Ursprünglich als Sportschule geplant, wurde das Haus der Offiziere im Zuge des Ersten Weltkrieges schnell militärisch als Heeressportschule genutzt, errichtet im Stil eines prächtigen Schlosses, das später während der Sowjetzeit ein Museum, Theater, Fernsehsender und zwei Schwimmbäder beherbergte. Nebenan erbaute man 1915 so­gar Deutschlands erste Moschee, die bis 1925 dort stand. Noch bis in die Drei­ßigerjahre wurden auf dem Areal Wehr­sportlehrgänge durchgeführt.

Fo­tos zeigen junge, durchtrainierte Männer beim Schießen, Marschieren und Kugelstoßen. Die Sowjets prägten später das Gebiet am nachhaltigsten. In ganz Wünsdorf lebten Zehntausende sow­jetischer Soldaten mit ihren Familien, wie viele es genau waren, kann niemand mehr sagen, einige Quellen sprechen sogar von bis zu 70.000 Menschen. Der Militärstandort war eine eigene Stadt mit Schulen, Kindergärten und Geschäften – aber abgeschottet von den wenigen tausend deutschen Einhei­mischen in Wünsdorf. Das brachte dem Ort den Titel „Verbotene Stadt“ ein.

Offiziersvillen im Dornröschenschlaf

Heute lebt außer Insekten und ein paar Blindschleichen niemand mehr auf dem Areal. Die Fenster des Hauses der Offiziere sind eingeschlagen, überall fällt der Putz von den Wänden. Einmal bricht mir sogar die Treppenstufe unter den Füßen weg. Pflanzen sprießen aus den Gemäuern und verschlingen die kleinen versprengten Offiziersvillen.

Wo früher Kadetten ihre Runden liefen und Offiziere ihre Bahnen schwammen, ist heute ein Wald emporgeschossen – man könnte meinen, diese Anlage habe Jahrhunderte im Dornröschenschlaf verbracht, doch sind die letzten Russen hier erst vor knapp 30 Jahren abge­zogen. „Die haben alles mitgenommen, was von Wert war“, erzählt unser Guide, als wir über die leeren Säle staunen. Geschirr, Möbel, Technik – alles weg. Nur der Lenin hatte für die Russen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus offenbar keinen Wert mehr und wacht noch heute über die Anlage, mit strammem Blick nach Westen.

Zu ihm gesellen sich noch einige aus der Sowjetzeit erhaltene Wandbilder im obersten Stockwerk des Hauses, der Museumsetage. Malereien, die Schlach­ten und Konzentrationslager zeigten, waren früher hier zu sehen; Schreine mit Helmen, Granaten und Maschinenpistolen. Der Höhepunkt des Museums war ein dreißig Meter langes rundes Diorama, welches die Schrecken der Schlacht um Berlin zeigte, begleitet von schwermütiger Musik. Der Ort schien mit einer seltsamen Mischung aus Andacht und Heldenverehrung aufzuwarten.

Sütterlin und kyrillische Lettern

Heute steht das Diorama irgendwo in Russland, und die noch erhaltenen Wandbilder vergilben – es wird nicht mehr lange dauern, bis die letzten Spuren dieses Museums verblassen. Das Haus der Offiziere strahlt eine postapokalyptische Aura aus. Sich vorzustellen, dass im Offizierskasino früher Menschen gespeist, getanzt, gefeiert haben, wo heute außer Unkraut und Schutt und Asche nichts mehr ist, macht etwas demütig. Dieses Areal ist eine wertvolle Zeitkapsel, die verschiedenste Gesellschaftsformen erlebt hat, an deren Wänden sich Sütterlin mit kyrillischen Lettern vermengt. „Wenn die Wände sprechen könnten …“, beginnt unser Guide. Den Rest können wir uns selbst ausmalen.

Als Lost Place bleibt das Haus der Offiziere auch heute seiner Militär­geschichte treu. Es ist abgesperrt, der Wachschutz patrouilliert regelmäßig in der Ruine. Nur manchmal geben Führungen Einblick in diese Stätte.

Nachdem die Russen 1994 abgezogen waren, starteten Brandenburg und private Investoren mehrere Anläufe, das Gebiet weiter zu nutzen, aber sie scheiterten meist an einer halbherzigen Finanzierung. In den Neunzigerjahren hatte das Land mit einer Auswanderungswelle zu kämpfen, eine Geisterstadt mit Zehntausenden Einwohnern zu besiedeln schien da unmöglich.

Heute boomt Brandenburg, der Berliner Speckgürtel hat sich bis nach Wünsdorf ausgebreitet, und so wurden inzwischen alte Kasernen zu Wohnhäusern umgebaut. Auch der Bahnhof ist heute schick und modern, aber etwas einsam. Zu DDR-Zeiten muss er sehr belebt gewesen sein, es gab hier sogar eine tägliche Direktverbindung nach Moskau. Aufgrund von Bauarbeiten fahren die Züge aktuell nur noch bis Elsterwerda und Rangsdorf.