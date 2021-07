Ehrenamtliche Lesepaten : Was wunderst du dich, dass ich nicht gut lesen kann?

Farid kämpft mit jeder Silbe. „Leon und ich helfen Mama“, liest er aus einer Fibel für die erste Klasse, und das heißt: Farid flüstert einzelne Buchstaben, reiht sie aneinander, und wenn er sicher ist, was da steht, spricht er deutlich. Oder wenn er ungeduldig wird. „Im Hausarbeit“, sagt Farid, und man kann dem Jungen aus einer Grundschule in Frankfurt – der in Wirklichkeit anders heißt, wie alle beschriebenen Kinder in diesem Artikel – richtig ansehen, wie erleichtert er ist: wieder eine Zeile geschafft! „Fast richtig, gut geraten“, bekommt er zur Antwort, „aber schau dir das Ende des letzten Wortes doch noch einmal ganz genau an.“ Wieder flüstert Farid. „Im Haushalt“, sagt er dann, und jetzt sind beide froh, der lesende Junge und sein erwachsener Zuhörer: wieder eine Zeile geschafft.

Erwachsene Zuhörer waren in Farids Schule regelmäßig zu Besuch, bis zum Lockdown, ehrenamtliche Lesepaten, die sich in der Regel einmal die Woche zur Unterrichtszeit mit einem einzelnen Kind in eine gemütliche Ecke auf den Gang setzen und ihm das geben, was ihm beim Lesenlernen am besten weiterhilft: ungeteilte Aufmerksamkeit und Geduld. Einen kleinen Hinweis oder eine Hilfestellung bei einem Fehler. Eine Aufmunterung, wenn es schwierig ist, und Anerkennung, wenn es klappt. Eine große Unterstützung nennt Saskia Ghribi, Rektorin einer Grundschule im Frankfurter Stadtteil Schwanheim, die Arbeit der Lesepaten: „Gerade für individuelle Übephasen fehlt beim Lesenlernen im Unterricht oft die Zeit, gerade für Kinder mit Unterstützungsbedarf. Und zu Hause haben die Eltern mancher dieser Kinder einfach nicht die Zeit oder die Kompetenz, um ihnen zu helfen.“