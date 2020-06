Kreuz auf dem Humboldt-Forum : Seinerzeit ein Zeichen der Demut

Zur Zeit Ludwigs XIV. herrschte unter den Höflingen in Versailles eine lebhafte Debatte darüber, vor wem die Knie beim Betreten der Hofkirche zuerst zu beugen seien: vor dem Altar oder vor Seiner geheiligten Majestät. Man fand eine salomonische Lösung: Die Höflinge und ihre Damen mögen vor dem König knien, der seinerseits vor dem Altar knie und so die Geste der Verehrung an Gott weiterleite.

Im Preußen des 19. Jahrhunderts waren die Prioritäten klarer geregelt. An der Hofkirche, die König Friedrich Wilhelm IV. von 1845 bis 1854 über dem Westportal des Berliner Schlosses in Gestalt einer Kuppel errichten ließ, prangte eine Inschrift, die besagte, dass alle Knie sich vor Jesus beugen sollten, weil in ihm allein das Heil sei. Denkt man die Aussage des Textes zu Ende, so lautet ihr Fazit, dass die preußischen Untertanen nicht vor dem König, sondern gemeinsam mit dem König vor Gott knien. Kein Herrscher und kein Staat darf sich zum Heilsbringer aufschwingen oder sich als Mittelpunkt der Welt betrachten.