Unter Quarantäne in Wuhan : Was tun, wenn man jetzt Fieber hat?

Als hingen wir in der Luft und unsere Füße berührten den Boden nicht mehr: Ein Bericht von einem, der ausharrt in Wuhan, einer Stadt unter Quarantäne, ohne Organisation und ohne ein Gemeinschaftsgefühl.

Arbeiter in Schutzanzügen auf einem Lastwagen, der medizinische Versorgungsgüter ins Notkrankenhaus Huoshenshan transportiert Bild: Chinatopix via AP

Für die meisten Einwohner Wuhans kam die Entschuldigung der Provinzregierung, in der von „Schuld und Verantwortung“ die Rede war, zu spät. Sie kam zu einem Zeitpunkt, als die Menschen das Ausmaß der Epidemie erkannt hatten und ihnen klar geworden war, wie lange man die Lage vor der Öffentlichkeit verheimlicht hatte. Der Entschuldigung folgte ein Skandal um die Unfähigkeit des örtlichen Roten Kreuzes, um den Missbrauch medizinischer Hilfe und um wechselseitige Schuldzuweisungen zwischen Regierung und Seuchenbekämpfungszentren, die ihre Verantwortung jeweils auf die anderen abzuwälzen versuchten. Das wirft weitere Fragen über die Legitimation der Regierung und ihre Fähigkeit zur Bewältigung dieser Krise auf.

Während der Zorn auf die Regierung weiter wächst, beruhigt sich die anfängliche Panik in der Bevölkerung. Geschäfte werden wieder geöffnet, und die tägliche Versorgung ist wieder zu normalen Preisen gewährleistet. In einigen Bezirken hat man provisorische Verkaufsstände aufgestellt, um die Versorgung mit frischen Lebensmitteln und Gemüse sicherzustellen. Das hat jedoch nicht zu erneuertem Vertrauen in die lokale Regierung geführt. Vielmehr schreiben die Einwohner die Verbesserung dem Eingreifen Pekings und der Ankunft der Volksbefreiungsarmee zu.