Bagdad am 20. Juli: Proteste gegen eine in Schweden angekündigte Koranverbrennung Bild: dpa

In Schweden und Dänemark werden in letzter Zeit immer wieder öffentlich ­Korane geschändet. Dies hat die Länder in außenpolitische Krisen gestürzt – im Irak etwa wurde die schwedische Botschaft in Brand gesetzt und die Botschafterin ausgewiesen, die schwedische und die dänische Regierung haben ihre Grenzkontrollen verschärft. Wie fing das an mit den Koranverbrennungen?

Novina Göhlsdorf Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge

Schon 2018 und 2019 sorgte der dänisch-schwedische Rechtspopulist Rasmus Paludan mit Koranverbrennungen für großes mediales Aufsehen. Bis 2017 gab es in Dänemark ein Gesetz gegen Blasphemie, das solche Aktionen verboten hat. Es wurde aber schon 2014 im Auftrag der Regierung von Juristen geprüft. Die befanden in ihrem Gutachten, dass dieses Gesetz nur ein einziges Szenario regelte, das nicht schon durch andere Gesetze abgedeckt wurde: die Schändung von als heilig betrachteten Büchern. Es ist denkbar, dass Paludan, der Jurist ist, dieses Gutachten gelesen und zu seinem Drehbuch gemacht hat. Später haben dann mehrere Nachahmer Korane verbrannt oder anders geschändet.