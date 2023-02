Die in den Schriften Guérots nachgewiesenen Plagiate waren so umfassend, dass arbeitsrechtliche Schritte unausweichlich waren. Die Uni Bonn unterschied dabei nicht nach dem wissenschaftlichen Gehalt der Bücher.

Sie sei die erste Person in Deutschland, der wegen eines Plagiats gekündigt wurde, schrieb Ulrike Guérot bei Twitter, ihr Arbeitsverhältnis solle am 31. März enden. Jedoch werde sie juristisch dagegen vorgehen, es werde „spannend“. Auch im Abgang wagt die Bonner Politikwissenschaftlerin sich auf unsicheres Gelände. Denn zum einen weiß niemand genau, ob es solche Kündigungen wegen Plagiaten schon gegeben hat (nicht alle Gerichtsentscheidungen werden veröffentlicht), zum anderen gab es bereits Kündigungen von Hochschullehrern aufgrund des Verlusts eines Doktorgrades, ausgelöst durch Plagiate.

In mindestens vier von der Wissenschaftsplattform „VroniPlag Wiki“ aufgedeckten Plagiatsfällen gab es aufgrund der Täuschung arbeitsrechtliche Veränderungen, wobei die Betroffenen einer Sanktion in zwei Fällen durch Eigenkündigung zuvorkamen. Auch die ehemalige Vizepräsidentin der Universität Flensburg, der Plagiate in Doktorarbeit und Habilitationsschrift nachgewiesen wurden, verließ das Beamtenverhältnis, im Jahr 2020 wurde eine Kulturwissenschaftlerin im österreichischen Linz wegen Abschreibens entlassen. Von vielen disziplinarrechtlichen Maßnahmen wegen Plagiaten erfährt die Öffentlichkeit nie etwas, sie werden meist nicht publik gemacht. So bleibt etwa unklar, welche Sanktionen die Universität Darmstadt gegen eine plagiierende Soziologieprofessorin erlassen hat. Das Beamtenrecht hält eine Reihe von Maßnahmen bereit, die vom Verweis bis zur Entlassung reichen.

Für Guérot gilt indes nicht das Beamtenrecht, da sie Angestellte der Universität ist. Ob ihr tatsächlich gekündigt wurde, wie sie behauptet, will die Hochschule auf Anfrage nicht bestätigen. Der Grund für arbeitsrechtliche Konsequenzen sei, dass sich Guérot während ihrer Dienstzeit fremdes geistiges Eigentum angeeignet habe, ohne dies als solches kenntlich zu machen. Dabei bezieht sich die zuständige Kommission sowohl auf den Veröffentlichungszeitraum seit dem Eintritt in die Universität Bonn im September 2021 als auch auf eine frühere Publikation, „die für die Berufung von Relevanz war“.

In verschiedenen ihrer Schriften waren Plagiate entdeckt worden. Diese wurden im Juni 2022 von Markus Linden zunächst in der F.A.Z. (hier und hier), später auch in der „Zeit“ dokumentiert. Die Großflächigkeit an Plagiaten „nähert sich dem Guttenberg-Standard“, schrieb Linden damals. Auch der österreichische Plagiatsforscher Stefan Weber fand in Publikationen Guérots unbelegte Übernahmen: „Es gibt noch mehr Plagiatsstellen in Guérots Büchlein, die schon die Software Turnitin findet.“

Dem von Guérot vorgetragenen Einwand, dass es sich bei den Publikationen nicht um wissenschaftliche Veröffentlichungen handele, ist die Universität nicht gefolgt. Dass Guérot wegen umstrittener politischer Äußerungen gekündigt wurde, wie in sozialen Medien verbreitet wird, kann man getrost ausschließen. Plagiate sind in ihrem Fall so umfassend nachweisbar, dass Konsequenzen unausweichlich waren.