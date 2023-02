Universität Bonn : Arbeitsrechtliche Konsequenzen gegen Guérot

Von April an soll Ulrike Guérot nicht mehr an der Universität Bonn wirken. Das Rektorat hat arbeitsrechtliche Schritte gegenüber der F.A.Z. bestätigt. Die Professorin erklärte, ihr sei gekündigt worden.

Die Bonner Universität hat am heutigen Freitag gegenüber der F.A.Z. bestätigt, dass sie wegen der gegen die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot erhoben Vorwürfe Konsequenzen ziehen wird. Guérot habe sich während ihrer Dienstzeit an der Universität Bonn fremdes geistiges Eigentum angeeignet, ohne dies als solches kenntlich zu machen.

„Die zuständigen Gremien der Universität haben den Sachverhalt geprüft und sehen ihn – bezogen auf den Veröffentlichungszeitraum seit dem Eintritt in die Universität Bonn im September 2021 und auf eine frühere Veröffentlichung, die für die Berufung von Relevanz war – als erwiesen an. Dem von Frau Prof. Dr. Guérot unter anderem vorgetragene Einwand, dass es sich bei den relevanten Publikationen nicht um wissenschaftliche Veröffentlichungen handele, sind die zuständigen Gremien nicht gefolgt. Das Rektorat hat daraufhin die gebotenen arbeitsrechtlichen Schritte eingeleitet.“

Welche arbeitsrechtlichen Schritte eingeleitet wurden, teilte die Hochschule der F.A.Z. nicht mit. Guérot hatte bei Twitter geschrieben, die Universität Bonn habe ihr wegen eines „Plagiats in einem nicht-wissenschaftlichen Buch von 2016 zum 31.3. gekündigt“. Gegen diese Entscheidung wolle sie juristisch vorgehen. Für Anfragen stehe sie daher nicht zur Verfügung. In verschiedenen Publikationen der Politikwissenschaftlerin waren Plagiate entdeckt worden. Diese wurden im Juni 2022 von Markus Linden in der F.A.Z. in zwei Beiträgen aufgedeckt (hier und hier). Die Großflächigkeit an Plagiaten „nähert sich dem Guttenberg-Standard“, schrieb Linden.

Auch der österreichische Plagiatsforscher Stefan Weber fand in Publikationen Guérots unbelegte Übernahmen und dokumentierte einen Teil davon auf seiner Webseite. Weber schreibt: „Es gibt noch mehr Plagiatsstellen in Guérots Büchlein, die schon die Software Turnitin findet. Eine weitere großflächige Übernahme von Watzlawick, ein kurzes Plagiat einer spanischen Philosophin. Kann man diese und andere Bücher noch ernst nehmen? Keinesfalls. Aber nicht, weil in ihnen Quatsch steht oder stünde. Sondern weil wir nie wissen, wer zu uns spricht, wenn wir sie lesen.“

Der Ombudsman für Verdachtsfälle wissenschaftlichen Fehlverhaltens der Universität hatte die Angelegenheit geprüft und, da ein Anfangsverdacht erkennbar gewesen war, an die zuständige Kommission übergeben. Deren Untersuchung bestätigte nun die Vorwürfe.