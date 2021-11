Universität Austin : Eine Festung der Redefreiheit

Aktualisiert am

Die neue Universität Austin will ein Hoffnungsträger der Meinungsfreiheit im woken Zeitgeist sein. Auch für die von der Universität von Sussex verjagte Kathleen Stock.

Eigentlich hat Kathleen Stock nur die Frechheit besessen zu behaupten, dass Geschlecht etwas mit dem Körper zu tun hat. Sie kann sich auf die Unterscheidung von Ei- und Samenzelle berufen, die elementar für die Fortpflanzung, mithin für die Existenz eines jeden Menschen ist.

Thomas Thiel

Diese Voraussetzung gilt, ob sie anerkannt wird oder nicht, auch für die Transgender-Aktivisten, die der Philosophieprofessorin an der University of Sussex so lange nachstellten, bis sie von der Polizei nicht mehr geschützt werden konnte und entnervt das Handtuch warf: Es gäbe sie nicht, wenn das Geschlecht, wie sie behaupten, ein vom Körper völlig unabhängiges mentales Konstrukt wäre, das nach Belieben umgewandelt werden kann.