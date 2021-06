Uniskandal in Halle : Kürzungspläne durchgefallen

Das Konzeptpapier des Rektorats der Universität Halle, das massive Streichungen besonders in den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften vorsieht, ist in der Senatssitzung am Mittwoch auf scharfe Ablehnung gestoßen. Der Rektoratsplan wurde als Angriff und Desaster bezeichnet, er habe Verwerfungen geschaffen, die sich so schnell nicht kitten lassen würden.

„Bewahren Sie uns vor dem schweren Schaden“, sagte ein Debattenteilnehmer. Rektor Christian Tietje wurde vorgeworfen, mit dem Papier, das einerseits als Diskussionsanstoß präsentiert werde, aber zugleich weitreichende Strukturentscheidungen treffe, vollendete Tatsachen geschaffen zu haben.

Die inhaltliche Kritik richtete sich besonders darauf, dass sich die allgemein als notwendig erachteten Sparmaßnahmen fast ausschließlich auf die Philosophische Fakultät 1 richteten. Eine Diskussionsteilnehmerin sprach von einem „Blutrausch des Rektorats“.

Mehrere Senatoren forderten das Rektorat auf, das Papier zurückziehen. Es bringe keine Schärfung des Profils, sondern Effizienzverluste und Schäden am Charakter und an der Struktur der Universität. Hingewiesen wurde auf alternative Sparmöglichkeiten, die nicht auf Kosten von Forschung und Lehre gingen, etwa in der Verwaltung. Rektor Tietje verteidigte das Papier als Diskussionsanstoß. Diese Diskussion beginnt nun von Neuem.