Namensänderung : Die Universität Münster will ihren Wilhelm loswerden

So viel Bielefeld war nie: Die Westfälische Wilhelms-Universität Münster will nicht mehr nach ihrem Stifter heißen, sondern nur noch Universität Münster. Was steckt dahinter?

Kaiser Wilhelm II. hatte an der Universität Bonn studiert. Damit die preußische Provinz Westfalen sich nicht mehr abgehängt fühlte, stiftete er 1902 eine Universität in Münster. Fünf Jahre später besuchte er die Stadt. Studentenproteste blieben aus, vielleicht auch wegen zu großen Abstands. Eine Postkarte verewigte das Ereignis. Bild: LWL-Medienzentrum für Westfalen

Schlechte Zeiten für die Hohenzollern. Am 5. April wird über die Umbenennung der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster entschieden. Auf einer Pressekonferenz wurden vorgestern die Ergebnisse der Senatssitzung vom 25. Januar bekannt gegeben. Für den Rektor der Universität, den Physiker Johannes Wessels, ist Wilhelm II., der letzte Deutsche Kaiser, jemand, der „viel Bö­ses“ getan hat – ausgenommen wohl die Stiftung der nach ihm benannten Universität im Jahre 1902. Der Vorsitzende des Senats, der Staatsrechtler Hinnerk Wißmann, beschwört die koloniale Vergangenheit und erwähnt vom Bundestag anerkannte Völkermorde. Er teilt mit, es habe in der nichtöffentlichen Senatssitzung eine überwältigende Mehrheit ge­geben. Diese ist zu respektieren; der Zeitpunkt, die seit zwei Jahren vorbereitete, im Wesentlichen auf eine Ausarbeitung von Eckhard Kluth, dem Kustos des Universitätsarchivs, gestützte Entscheidung mit Argumenten der Geschichtswissenschaft anzugreifen, ist verstrichen.

Die Universität will ihren als Belastung empfundenen Namen loswerden. An sich müsste das reichen. Gleichwohl wird auch der mutmaßliche Wille des Kaisers als Argument bemüht. Wilhelm habe die Benennung nur zögernd un­terstützt, die Benennung vorgenommen habe, darauf möchte Wißmann im Präzisionsstil seines Faches Wert gelegt sehen, zudem der preußische Kultusminister. Am Tag der Benennung sei der Kaiser, auf der Rückkehr von einem Manöver, im ostwestfälischen Bielefeld gewesen, um ein Denkmal seines Großvaters Kaiser Wilhelms I. einzuweihen. Einen aus der Universität an ihn herangetragenen Wunsch, eine neue Rektorenkette mit seinem Bildnis zu gestatten, habe der Kaiser, der sich hier unerwartet hellsichtig zeigte, abgelehnt. Für Wißmann ist mit der Benennung einer Universität kein Andenken verbunden; Wessels erkennt im Widerspruch dazu eine „ehrende Funktion“ des Namens.

Biedere Zweckmäßigkeitserwägungen

Künftig soll die Hochschule nur noch als Universität Münster firmieren. Wißmann erinnert daran, dass 1780, in fürstbischöflicher Zeit, in Münster schon einmal eine Universität eröffnet worden war, und zeigte sich als Anhänger der universalen Idee der Universität, die anders als eine Straße keinen Namen brauche. Rektor Wessels verweist auf die Universität Bielefeld, die auch keinen Personennamen trage. So viel Bielefeld war in Münster wohl nie. In der Landeshauptstadt Düsseldorf gibt es al­lerdings eine Heinrich-Heine-Universität; Gegner dieser Benennung argumentierten teilweise ähnlich wie Wißmann. Angedeutet wird, dass eine Benennung nach dem an der ersten Gründung maßgeblich beteiligten Staatsmann Franz von Fürstenberg zumindest diskutiert werde; auch dieser habe aber, berichtet Kluth, keine Benennung der Universität nach ihm gewünscht. Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) hat die Philosophin Edith Stein als Namenspatronin vorgeschlagen, die im April 1933 ihre Stelle am Deutschen In­stitut für wissenschaftliche Pädagogik in Münster aufgeben musste.

Eine lokale Journalistin fragt, was aus dem Kürzel WWU und dem populären Sportverein WWU Baskets werden solle. Wißmann verspricht, es werde keinen „jakobinischen Eifer“ und keine Stelen mit dem neuen Namen geben, alte Materialien werden selbstverständlich aufgebraucht. Wessels hofft auf die Phantasie der Studierenden beim Versuch, das Kürzel WWU neu aufzulösen, und betont die Bedeutung des Marketings. „Das ist überhaupt der wichtigste Punkt.“ Schon jetzt trete die Universität im Ausland als „University of Münster“ auf; heutzutage muss es ja Englisch sein. WWU ginge wegen des doppelten „double-u“ und noch einmal „u“ nicht. 1985 persiflierte Reinhard Mey den Namen der für Münster zuständigen Rundfunkanstalt: „Double-U-Dee-Ar“ – „That’s really animally strong.“ Angesichts eines „bösen“ Namensgebers, der in Völkermord verwickelt war, überraschen biedere Zweckmäßigkeitserwägungen. Ganz unmöglich ist WWU im englischsprachigen Raum nicht; ein Teilnehmer führt die Abkürzung der Western Washington University in Belling­ham an der Pazifikküste an, die Stadt nennt sich „City of Subdued Excitement“. Er befürworte aus Gründen der Verwechslungsgefahr eine Umbenennung.

Wißmanns Argument, der Name Universität sei selbsterklärend und bedürfe keines Zusatzes, ist nicht unsympathisch. Die größte Universität des Bundeslandes macht es vor und nennt sich seit der Neugründung 1919 in neomittelalterlichem Sound Universität zu Köln. Wenn man die bedenkenswerten Argumente zu Ende denkt, müsse auch die größte Universalhochschule Westfalens diese Namensführung adaptieren: „Universität zu Münster“. Zu Münster, so viel Zeit muss sein.