Unerklärliche Erscheinungen : Die Ufos sind über uns

Unsere Gegenwart ist, aus der Perspektive ihrer Vorgeschichte betrachtet, eine Enttäuschung und fast schon ein Witz – für all jene jedenfalls, man nennt sie wohl die Boomer, die alt genug sind, sich daran zu erinnern, wie das, was heute Gegenwart heißt, imaginiert, entworfen, ausgemalt wurde, als es noch unsere Zukunft war.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Ja, Internet und Smartphones sind brauchbare Erfindungen – aber was ist aus den Individualhubschraubern geworden, den Antischwerkraftgleitern, den Kolonien auf dem Mars, den Städten unter Wasser, den ultraschnellen Weltraumseglern mit Photonenantrieb? Was aus Materietransmittern, interstellaren Reisen durch den Hyperraum? Und was aus der dringend ersehnten und sozial und ökologisch so nötigen Weltrepublik?