UN-Gipfel Cop26 in Glasgow : Eine Arche fürs Klima

Wir sind im schottischen Regenwald. Tag vier des großen Gipfels, wir wollen frische Luft schnappen. Von Cop26, der Weltklimakonferenz in Glasgow, spricht David Blair hier draußen wie von einem fernen Planeten. Wenn er wüsste, wie dort, im zwei Stunden Fahrt entfernten Glasgow, wieder die Soldaten der Klimainfanterie aufmarschieren, wie sich Tausende von ihnen auch an diesem Morgen durch Drehtüren zwängen und im Gänsemarsch zum Nadelöhr am Konferenzeingang schreiten – Davids Grinsen würde noch ein wenig breiter ausfallen.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



David Blair ist „Woodsman“, ein Aussteiger. Holzfäller, Künstler und Wasserkraftmanager, so würde man es wohl in Glasgow nennen, was er hier am Victoria-Wasserfall auf die Beine gestellt und mit Brettern geschaffen hat. Er nennt es „Social Enterprise“, ein Graswurzelunternehmen. Ein paar hundert Megawattstunden liefert sein kleines Kraftwerk am Allt Mor, dem schmalen Bach, der sich zwischen bemoosten Eichen und Hirschzungen-Farnen durch die Schlucht windet.