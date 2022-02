Wie sich Russlands Nachbarn fühlen : „Wir wissen nicht, wo die russischen Panzer anhalten“

Will Putin Europa zersetzen?Unsere Autorinnen und Autoren aus den Nachbarländern Russlands schildern, wie sie die bedrohliche Situation an der Grenze zur Ukraine wahrnehmen: in Finnland und Norwegen, im Baltikum, in Polen, Belarus, Georgien und in der Ukraine selbst.

Das russische Regime spricht von einer Militärübung, die auf dem Gozhsky-Übungsgelände in Belarus stattfinde. Die Truppen, die Putin rund an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat, deuten jedoch auf etwas anderes hin: dass ein russischer Großangriff bevorsteht. Bild: dpa

Jonas Dagys, Litauen

Es war der 11. Januar 1991 in Vilnius. Ich war in der Schule und, soweit ich mich erinnern kann, lief der Unterricht wie immer. Als er vorbei war, trat ich aus dem Klassenzimmer in den Flur und sah meinen Vater in seinem Mantel am Fenster stehen. Ich war dreizehn Jahre alt, wir wohnten in Fußnähe meiner Schule, und ich kannte meinen Weg sehr gut. Es muss etwas Ungewöhnliches passiert sein, dass ich von meinem Vater nach Hause begleitet werden musste. Ich fand bald heraus, dass mein Vater beschloss, sich um mich zu kümmern, weil sowjetische Militäreinheiten durch die Stadt zogen, das Pressehaus und andere strategische Objekte eingenommen hatten und Munition gegen Zivilisten einsetzten. Der Höhepunkt war das gut dokumentierte Blutvergießen vom 13. Januar im Fernsehturm und im Fernsehzentrum von Vilnius.

Natürlich sind diese Tage auch mit den Ereignissen von 1940 verbunden, als die drei unabhängigen baltischen Staaten von der Sowjetunion annektiert wurden. Es ist kaum möglich, eine Familie in Litauen zu finden, in deren Geschichte dieses Regime keine traumatischen Spuren hinterlassen hat. Angesichts all dieser Ebenen des kollektiven Gedächtnisses versteht es sich von selbst, dass die Menschen in Litauen über die gespenstische Möglichkeit russischer Militäraktionen in der Ostukraine zutiefst beunruhigt sind. Trotzdem wird die Situation noch nicht als direkte Bedrohung durch eine militärische Intervention in unser Staatsgebiet wahrgenommen.