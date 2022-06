Plagiate in ihrem Bestseller : Wie Ulrike Guérot die Wirklichkeit verdreht

Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guérot wechselte zum Wintersemester 2021/22 von der Universität für Weiterbildung im österreichischen Krems an die Universität Bonn. Sie erhielt in Bonn einen Lehrstuhl für Europapolitik, obwohl sie seit vielen Jahren vorrangig als Publizistin in Erscheinung tritt, nicht als Wissenschaftlerin. An ihrer sowohl in „alternativen“ Medien wie in den Gesprächsformaten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks allgegenwärtigen Person scheiden sich die Geister. Kritiker der Pandemiebekämpfung sowie der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland verehren sie als Ikone der Meinungsfreiheit. Mit dem Einsatz für die Meinungsfreiheit rechtfertigt sie selbst ihre Auftritte bei verschwörungsideologischen Portalen wie „Apolut“, „Rubikon“ oder „Punkt Preradovic“.

Bis zur eindeutigen Falschbehauptung

Ihre polemische Kritik der Pandemiepolitik, die sie in die Nähe des Nationalsozialismus rückte, hat sie regelmäßig mit irreführenden Aussagen untermauert, im Spektrum von der Halbwahrheit bis hin zur eindeutigen Falschbehauptung. „Zwei Drittel der deutschen Schüler leiden inzwischen an Depressionen“, sagte sie am 21. Februar 2021 in einer Nachrichtensendung des ORF. Studien gibt es, aber die Zahl war erfunden.