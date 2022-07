Ukrainische Erinnerungskultur : Puschkin im Dienst von Putin

In der südukrainischen Stadt Cherson, zurzeit unter russischer Besatzung, sind Plakate aufgetaucht, die den Dichter Alexander Puschkin zeigen. Puschkin habe, so die Aufschrift, Cherson 1820 und 1824 besucht, sein „berühmter Verwandter“ Iwan Abramowitsch habe die Stadt erbaut. Bei diesem Verwandten handelt es sich um einen Großonkel des Dichters, Iwan Abramowitsch Hannibal (1735 bis 1801). Auf anderen Plakaten werden der Staatsmann Fürst Grigori Potjomkin (1739 bis 1791) als Gründer der Stadt und der Heerführer Alexander Suworow (1730 bis 1800) als ihr Verteidiger gerühmt. An Chersons Bedeutung als Stützpunkt der Schwarzmeerflotte erinnert die Schlagzeile auf allen Plakaten: „Cherson ist eine Stadt mit russischer Geschichte“. Das Logo von „Jedinaja Ros­sija“ (Einiges Russland), der regierenden Partei Putins, verdeutlicht, dass es sich um eine geschichtspolitische Kampagne des Regimes handelt, die wohl die Integration der besetzten Territorien ins russische Staatsgebiet vorbereiten soll.

Diesen jüngsten russischen Aktionen gingen zwei Wellen von Denkmalstürzen in der Ukraine voraus, die die Erinnerungskultur des Landes tief greifend veränderten. Nach der Annexion der Krim 2014 traf es zunächst die vielen Lenin-Denkmäler in ukrainischen Städten, die als Inbegriff der sowjetischen Vergangenheit demontiert wurden. Diese Welle bekam im Ukrainischen den Namen „Leninopad“, Lenin-Sturz, und stand für eine Gegenwehr gegen die russischen Versuche, der Ukraine das Recht auf Selbständigkeit, ja auf eine eigene Kultur und Sprache abzusprechen. Nach dem 24. Februar 2022, dem Beginn des Angriffs auf die gesamte Ukraine, wurden in den transkarpatischen Städten Muka­tschewo (7. April) und Uschgorod (9. April) sowie im weiter östlich gelegenen Ternopil (9. April) nun auch Puschkin-Denkmäler und Puschkin-Büsten entfernt.