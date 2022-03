Eine Ukrainerin im Kanzleramt : Weltuntergang? Dann soll es halt so sein!

Gerechtigkeit soll geschehen, auch wenn die Welt dabei untergeht. Das sagt ein geflügeltes Wort aus dem alten Europa, überliefert als Wahlspruch von Kaiser Ferdinand I., dem Bruder und Nachfolger Karls V. Formuliert wurde die Devise in einer geistigen Umwelt, in der die Mächtigen noch glauben konnten, sie könnten durch falsches Handeln den außerweltlichen Herrn der Welt erzürnen und damit das nach dem Ratschluss dieses Herrn früher oder später ohnehin anstehende Ende der Welt beschleunigen. Man darf allerdings annehmen, dass das Weltuntergangsszenario der Sentenz auch im sechzehnten Jahrhundert hauptsächlich als denkbar drastische rhetorische Bekräftigung des moralphilosophischen Gedankens verstanden wurde, dass das Gerechte unbedingt getan werden müsse, ohne Furcht vor unerfreulichen Handlungsfolgen.

Seit dem zwanzigsten Jahrhundert ist es technisch möglich, dass eine einzelne menschliche Handlung ohne Zwischenschaltung göttlichen Zorns das Ende der Welt herbeiführt, in der Menschen leben können. Am Abend des 28. März 2022 wurde der Satz vom absoluten Vorrang der Gerechtigkeit vor der Fortexistenz der Welt am Arbeitsplatz eines der mächtigsten Menschen der Erde in den Raum gestellt.

Was die Welt jetzt tun müsse

Mariana Sadovska, eine Sängerin und Komponistin aus der Ukraine, die 1972 in Lemberg geboren wurde und seit 2002 in Köln lebt, trug die Devise nicht als Zitat vor, sondern formulierte sie vor Bundeskanzler Olaf Scholz mit eigenen Worten als Quintessenz ihrer Überzeugung von dem, was die Welt jetzt tun müsse, um ihrem Land zu helfen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte zu einer Lesung von Schriftstellern in der Reihe „Kultur im Kanzleramt“ eingeladen. Sadovskas Auftritt wurde kurzfristig zusätzlich ins Pro­gramm genommen; sie sollte ein Ge­dicht aus ihrer Heimat rezitieren und vorher etwas dazu sagen. Statt über das Ge­dicht sprach sie über den Krieg.

Der NATO warf sie vor, sich allein von der Furcht vor atomarer Vergeltung davon abhalten zu lassen, eine Flugverbotszone einzurichten. Die Befürchtungen beschrieb sie nicht et­wa als unbegründet; im Gegenteil, sie selbst teilt sie: „Natürlich haben wir große Angst, dass dadurch alles eskaliert und es zu einem Atomkrieg kommt und die ganze Welt un­tergeht.“ Damit war für sie die Ab­wägung jedoch nicht beendet. „Aber wir können doch nicht so einen Verbrecher wie Putin davonkommen lassen, nur weil er mit der Atombombe droht.“ Die an dieser Stelle sol­cher Gedankenspiele typischerweise folgenden Erwägungen, ob der russische Prä­sident vielleicht bluffe, ließ sie fort, da sie von der Klarheit des ethischen Schlusses, den sie uns nahelegte, nur abgelenkt hätten.

Erpressung ist das nicht

„Wenn die Welt untergeht, weil wir der Ukraine helfen“, sagte sie von dem Rednerpult aus, an dem wenige Minuten zuvor der Hausherr gesprochen hatte, „dann soll es halt so sein!“ Durch das Publikum, das sich in Corona-Abständen auf den Stufen des prächtigen Treppenhauses verteilt hatte, fuhr ein Schreck, weil Sadovska ungerührt aussprach, worauf ihr Appell hinauslief.

Wir lassen uns von Putin erpressen: Das war ihre Anklage an uns. Die Angst ist begründet, aber es ist unwürdig, dass wir uns durch sie bestimmen lassen und uns zum Opfer machen. Wenn Botschafter der Ukraine, der offizielle oder auch inoffizielle, jetzt mit allen Mitteln rhetorischer Zuspitzung verlangen, Deutschland solle noch mehr tun, empfinden das viele Deutsche als moralische Erpressung. Sadovskas Re­de lässt sich so nicht klassifizieren. Erpressung ist rechts­widrige Drohung mit einem empfindlichen Übel. Niemandem ge­schieht ein Unrecht, wenn ihm die Maxime des eigenen Handelns vorgelegt wird und die Frage, ob er ihr wirklich folgen möchte.

Mariana Sadovska erhielt im Kanzleramt keine Antwort. Das wäre auch unpassend gewesen, es sei denn, dass ihr jemand hätte zustimmen wollen. Wir werden bis auf Weiteres damit leben müssen, dass Sadovska und ihre Landsleute uns ins Gewissen reden. Und wir müssen ertragen, dass sie mit keinem Wort an unser Mitleid appellierte, sondern Forderungen der Gerechtigkeit aufstellte, also in unserem eigenen Interesse sprach.