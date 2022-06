Mitten im Ukrainekrieg : Hundert Tage in der Kaserne

Mein Militärdienst in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte dauert nun einhundert Tage. Meine letzte Nacht in dieser, wie es scheinen mag, friedlichen Stadt in der Westukraine. Wir wachen über ihren Schlaf. Ich bin in einem Polizeiauto, auf meinen Knien liegt eine geladene Kalaschnikow. Auf den Vordersitzen die beiden Cops, ein Mann und eine Frau. Neben mir mein Waffenbruder mit dem Spitznamen Brötchen.

Das Auto jagt mit 162 km/h dahin. Wir rasen mit einem schwarzen SUV auf dem Stadtring um die Wette, der auf unsere Aufforderung hin anzuhalten aufs Gaspedal drückte. Im Polizeifunk ertönt eine wütende Stimme: „Der spielt doch mit uns!“ Und einige Augenblicke später: „An alle Einsatzkräfte! Vorsicht! Der Fahrer ist bewaffnet, Pistole oder Karabiner!“