Was ist so fürchterlich schief gelaufen?

Krieg in der Ukraine : Was ist so fürchterlich schief gelaufen?

Noch in den neunziger Jahren begegneten sich Russen und Ukrainer als freundliche Nachbarn. Doch schon damals begann in Moskau eine verhängnisvolle Entwicklung. Ein Gastbeitrag.

„Mit eurer Hochzeit ist für mich 1999 der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen“, hat meine Kiewer Schwiegermutter einmal gesagt. Seit voriger Woche wohnt sie im Luftschutzkeller. 1941 war sie mit ihrer Mutter vor der Wehrmacht nach Russland geflohen. Diesmal bleibt sie in Kiew, wo jetzt Raketen einschlagen.

Putin hat die ganze Welt an den Abgrund geschoben, in einem stetigen Prozess, Millimeter für Millimeter, über mehr als 22 Jahre lang, vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Wir alle erleben eine tragische historische Zäsur. Alles deutet darauf hin, dass die Ukraine erst am Anfang von massenhafter Vertreibung, Zerstörung, Leid und Tod steht. Und politisch stehen wir schon jetzt vor einem Trümmerhaufen. Matthias Platzeck, einer der treuesten Verteidiger des bedingungslosen Dialogs mit Putin, hat wegen seiner Fehleinschätzung Putins den Vorsitz des Deutsch-Russischen Forums aufgegeben. Die meisten Russland-Experten im Petersburger Dialog haben sich getäuscht, vor allem die „Russland-Versteher“, aber eben auch die „Kreml-Kritiker“ wie ich selbst. Denn Ursache für die jetzige Eskalation ist nicht ein Mangel an Dialog zwischen Russland und dem Westen gewesen, sondern Putins kaltblütiger Plan für eine gewaltsame Rekolonialisierung des ehemals sowjetischen Raums. Wie konnte es so weit kommen?