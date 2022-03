Russisch-Orthodoxe Kirche : Der heilige Krieg des Patriarchen

Ein besonders trauriges Spektakel im Krieg Russlands gegen die Ukraine bietet die Russische Orthodoxe Kirche. Sie stellt sich nicht an die Seite der Schwachen und Verfolgten, sondern hofiert den Gewaltherrscher und bietet ihm ideologisches Rüstzeug. Wie kommt die Kirche zu dieser fatalen Rolle? Warum verschwand sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der Neunzigerjahre nicht in der Bedeutungslosigkeit wie so manche andere Kirche in der ehemaligen kommunistischen Hemisphäre? Es liegt im Wesentlichen daran, dass sie ihr kompromittierendes Bündnis mit den Machthabern zu keiner Zeit aufgab, kaum eine Diskussion ihrer Fehler zuließ und dass ihr Angebot einer religiös-ethnischen Identität begierig von einer desorientierten Bevölkerung aufgegriffen wurde.

Als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, schrieb eine deutliche Mehrheit der russischen Bevölkerung der orthodoxen Kirche die Aufgabe zu, sie möge zur Stärkung des nationalen Selbstbewusstseins beitragen. Nach ihrer jahrzehntelangen grausamen Unterdrückung mit Zigtausenden Op­fern wurde die Kirche innerhalb kürzester Zeit zum Hoffnungsträger einer gedemütigten Nation. Ausgelöst durch den Verlust des Weltmachtstatus und verstärkt durch den wirtschaftlichen Niedergang Russlands in den Neunzigerjahren, empfanden viele Russen den Zusammenbruch des Sowjetreiches als nationale Katastrophe. Noch Jahre später bezeichneten ihn etwa fünfzig Prozent Russen als Schande. Anfang der Neunziger war der Nationalstolz in Russland so gering wie in kaum einem anderen ost- und ostmitteleuropäischen Land.