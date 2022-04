Psychologische Hilfe im Krieg : Noteinsatz an Gleis 5 in Lemberg

Noteinsatz an Gleis 5 in Lemberg

„Vor Kurzem hatten wir hier an einem Tag zehnmal Luftalarm, da war an Arbeit nicht mehr zu denken“, sagt Marta Pyvovarenko, die im nahe der polnischen Grenze gelegenen Lemberg die Erste Hilfe für die ukrainischen Binnenflüchtlinge koordiniert. Ansonsten arbeitet die Mitbegründerin der ukrainischen NGO Development Foundation rund um die Uhr, kommt kaum noch zum Essen und Schlafen. Drei Aufgaben stehen seit dem russischen Angriff auf die Ukraine für ihre aus Spenden finanzierte Organisation im Vordergrund: die Versorgung der Bevölkerung in den umkämpften Gebieten mit Medikamenten, der Kampf gegen Desinformation sowie medizinische und psychologische Akuthilfe für die Flüchtlingsmassen, die täglich zu Tausenden am Bahnhof in Lwiw ankommen.

Die Arbeit ist zermürbend, es gibt Rückschläge. In Rubischne im Gebiet Luhansk und in Mariupol sind seit einer Woche zwei Mitarbeiterinnen spurlos verschwunden, berichtet Pyvovarenko. Erst kürzlich wurde bei der Bombardierung eines Krankenhauses in Charkiw ein ganzer Transport mit teurem Chirurgiebedarf zwei Stunden nach seiner Ankunft zerstört. Die Flüchtlingsmassen werden von Volontären betreut, die selbst oft ans Limit geraten. Was tun, wenn eine Mutter und ihr Kind einfach nicht aufhören zu weinen, obwohl man sie mit allem Nötigen versorgt? Wenn Geflüchtete unter nervlichem Druck plötzlich aggressiv werden? Die Volontäre plagen sich mit Versagensängsten, brauchen selbst psychologische Hilfe. „Fast alle werden krank. Auch ich war schon krank“, sagt Pyvovarenko.