Charisma und Propaganda : Krieg gegen die Wirklichkeit

Aktualisiert am

Wolodymyr Selenskyj in seinem Büro in Kiew Bild: dpa

Das Entsetzen wird größer, mit jedem Detail, das herauskommt, jedem Augenzeugen, der die Schrecken von Butscha und den anderen Vororten Kiews beglaubigen kann – aber so zynisch, kalt und böse es auch wirken mag, lässt sich eine Woche danach doch sagen, dass das, was im wirklichen Leben der Verlust von mehreren Hundert unschuldigen Menschen war, im Krieg der Bilder und der Propaganda aber einen Sieg für die Ukraine bedeutet hat. Wofür die Ukrainer nichts können, das Publikum im Westen aber umso mehr.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Seit am vergangenen Wochenende die ersten Videos von Straßen, in denen die Leichen lagen, geteilt wurden in allen sozialen Netzwerken; seit die Nachricht sich verbreitet hat, dass russische Soldaten, bevor sie endlich abzogen, ukrainische Zivilisten gequält, gefesselt, erschossen haben, seither bekunden große Teile der sogenannten Weltöffentlichkeit allerheftigsten Abscheu. Und die Regierungen des Westens geben sich entschlossen, dass sie jetzt aber wirklich die besseren Waffen schicken und übers Schließen der Gasleitungen zumindest diskutieren wollen.