Kundgebung auf Pariser Platz : Lang lebe die Ukraine!

Untätigkeit ist ein Verbrechen. Aber was soll man jetzt tun? Auf dem Pariser Platz in Berlin ringen die Menschen um Antworten. Viele haben Tränen in den Augen.

Vor dem sowjetischen Ehrengrab in Berlin steht kein Mensch. Der Rotarmist hat sein Gewehr geschultert – dieser Krieg ist vorbei. Der Landrat des Kreises Märkisch-Oderland hat gerade noch einen frischen Kranz geschickt „in ehrendem Gedenken“ an die gefallenen sowjetischen Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Die zwei russischen Panzer vorne an der Straße des 17. Juni warten und mahnen still. 1000 Kilometer entfernt rollen sie wieder.

Ein Tag, an dem nichts ist wie zuvor. Russland hat die Ukraine überfallen – allein den Satz zu schreiben fällt schwer. Natürlich: Es gab all die klugen Analysten, die das genauso haben kommen sehen. Die gewarnt und eben jenes Szenario in Aussicht gestellt haben, das jetzt Wirklichkeit geworden ist. Aber wer hat schon wirklich mit dieser brutalen Kaltblütigkeit gerechnet, die der Präsident der Russischen Föderation nun an den Tag legt, als folge er dem Drehbuch eines historischen Weltkriegsfilms? In den frühen Morgenstunden einen Einmarsch zu befehlen, wissend, dass niemand ihn aufhalten wird – wer hat das geahnt?

Anton hat es. Der junge Ukrainer mit blauen Strähnen in den Haaren und einem Piercing in der Lippe steht vor dem Brandenburger Tor und erzählt, wie er hier seit Wochen mit einer kleinen Gruppe von Freunden für Verschärfungen der Sanktionen demonstrierte. Dafür, dass die deutsche Politik die Gaspipeline Nord Stream 2 endlich offensiv als Druckmittel einsetzt, wenn ihr sonst schon der Mut zur militärischen Unterstützung fehle. „Jetzt ist es zu spät“, sagt Anton mit bewegter Stimme, „jetzt geht es nur noch darum, allen klarzumachen: Der Krieg hat begonnen. Er ist da. Vor eurer Haustür. Und er ist nur noch militärisch zu stoppen.“

In ukrainische Flaggen gehüllt

Der junge Mann scheint selbst ein wenig von seinen pathetischen Worten überrascht. Davon, dass er wirklich einen Waffengang fordert, er, heute, im Jahr 2022. Wie um seine generelle Friedfertigkeit zu beteuern, beugt er sich beim Abschied kurz vor zu einer Umarmung, belässt es dann aber doch bei einem Handschlag, hastet weiter. „Putin kill yourself“ lautet eine beliebte Parole auf den Protestschildern der knapp 500 Demonstranten, die sich im Laufe dieses sonnigen Berliner Februartages auf den Weg zum Brandenburger Tor gemacht haben. Auch der Gedanke des ehrenvollen Tyrannenmords ist wiederbelebt.

Nicht um gegen Putin zu protestieren, sind die meist jungen Ukrainerinnen und Ukrainer ans Wahrzeichen ihrer neuen Heimatstadt gekommen, sondern um ihrem Schmerz, ihrer Wut, ihrer Angst Ausdruck zu verleihen. In ukrainische Flaggen gehüllt, stehen sie auf dem Pariser Platz: Männer im Sakko mit Aktentasche, Familien, Freundesgruppen, junge Frauen mit Tränen in den Augen.

Wie Zeilen eines frommen Gebets

Eine von ihnen hält ein Schild in die Höhe, auf dem in kyrillischen Buchstaben ihre verzweifelte Meinung steht: „Putin ist der größte Terrorist von allen“. Sie ringt um Fassung, will nicht viel reden, die Angst um ihre Angehörigen in Kiew hat sie ganz in Besitz genommen. In diesem Moment stimmt eine Rednerin durchs übersteuerte Mikrofon die ukrainische Nationalhymne an. Die junge Frau lässt das Plakat sinken und greift sich schüchtern ans Herz. Auch so eine Geste, die nicht gewohnt scheint, aber die hier, jetzt, in diesen Stunden auf einmal etwas ganz Selbstverständliches bekommt.