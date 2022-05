Ukrainekrieg und Kultur : Woran erkennt man einen guten Russen?

Nach der Aggression Russlands gegen die Ukraine ist das am zweithäufigsten diskutierte Thema die russische Kultur. Zwar hat die Kultur kaum Einfluss auf die Politik; die Schicht der Intelligenz war immer klein, wirtschaftliche und soziale Faktoren wirken sich stärker auf den Großteil der Bevölkerung aus. Wo man nicht in den Straßenbau, in Schulen, Krankenhäuser und die Produktion investiert, da sind der Lebensstandard und auch die allgemeine Kultur niedrig, selbst wenn in jedem Haus Werke von Noam Chomsky und Mircea Eliade stehen. Wenn vom Einfluss der russischen Kultur auf Russlands aggressive Politik die Rede ist, wegen seines imperialen und fremdenfeindlichen Charakters, nennt man gewöhnlich die Schriftsteller und Musiker des 19. Jahrhunderts, die im Russischen Reich zur Zeit der Fremdenfeindlichkeit lebten. Tatsächlich spiegelten Dostojewski und Tolstoi, Tschechow und Turgenjew wider, was sie umgab. Doch kann man Schalamow, Granin, Grossman, Ginzburg und Petruschewskaja als imperiale Schriftsteller bezeichnen? Oder russische Musiker, die jetzt in Europa Konzerte geben, um Spenden für die Ukraine zu sammeln – ist ihre Musik fremdenfeindlich?

Wenn Weltliteratur und Geschichte in der Schule auf angemessenem Niveau gelehrt werden, fördert das kritisches Denken, Respekt vor der Person und ein Verständnis für historische Prozesse. Aber wie dieses Wissen beim Einzelnen ankommt, hängt von seiner Persönlichkeit, seiner Familie und sozioökonomischen Faktoren ab. Es ist unwahrscheinlich, dass erfolgreich sozialisierte Leute, die Dostojewski oder Kipling, die Brüder Mann oder Virginia Woolf lesen, kolonialistische Politik unterstützen. Und die Lektüre von Hemingway und Remarque nützt wenig, wenn rundherum Ruin, Unordnung, Haushaltsdefizit und eine dysfunktionale soziale Regulierung vorherrschen. Doch wie soll ein Kulturboykott aussehen: Sprechverbot? Bücherverbrennung? Beschäftigungsverbot?